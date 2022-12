Operazione antidroga all’alba, a Salerno e Provincia: in 20 nei guai

Maxi operazione antidroga al via all’alba di oggi a Salerno e nella sua provincia. In azione gli uomini della Polizia di Stato che hanno posto in essere un provvedimento arrivato a margine di una indagine coordinata dalla Procura e dalla Direzione distrettuale antimafia.

Operazione antidroga: i dettagli

Nelle prime ore di oggi, martedì 13 dicembre, le forze dell’ordine sono entrate in azione per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare. Destinatarie 20 persone di cui non è stata ancora resa nota l’identità.

Le accuse

Stando alle accuse il sodalizio riusciva a smerciare cocaina, hashish, ma anche crack ed eroina. Droghe che inondavano le piazze di spaccio di Salerno e di altri centri della provincia. Una rete particolarmente ramificata. Le misure cautelari disposte dal Gip presso il Tribunale di Salerno sono state eseguite anche in altre regioni d’Italia e sono ancora in corso.

Questa è soltanto l’ultima operazione antidroga posta in essere dalle forze dell’ordine nel comprensorio salernitano. La scorsa primavera una importante attività di polizia interessò anche il Cilento. In quel caso venne sgominato un gruppo che si riforniva di stupefacenti nel napoletano per poi smerciarli nei centri del comprensorio cilentano, interni e costieri. Quattordici le persone coinvolte, di cui 7 in carcere.