Le telecamere della Rai nuovamente in Cilento per le riprese di «Linea Verde»

A poco più di un mese, le telecamere della Rai tornano nel Cilento. La troupe della trasmissione di punta di Raiuno «Linea Verde» da questa mattina sono nel Comune di Agropoli e le riprese in Città proseguiranno anche nella giornata di domani.

I due conduttori del programma, Beppe Convertini e il giornalista Giuseppe Calabrese, per tutti Peppone, stanno ammirando le bellezze paesaggistiche della «capitale del Cilento».

Non è mancata una visita alla baia più famosa di tutto il comprensorio, la Baia di Trentova, con le sue acque cristalline e una storia affascinante alle spalle. Le riprese avvengono proprio nel periodo più magico dell’anno, ci avviciniamo al Natale e si respira il tipico mood natalizio, staremo a vedere se i due conduttori, si recheranno presso il Castello Angioino Aragonese per far visita a Babbo Natale che risiede proprio nella sala del trono del villaggio più grande d’Italia.

Le telecamere della rete ammiraglia Rai, faranno tappa in diverse località del Cilento che, in occasione delle festività natalizie, sono tutte «illuminate» e ancora più belle da visitare. Assisteremo allo spettacolo suggestivo dalla terrazza panoramica di Trentinara e altre meraviglie del territorio.

Non è la prima volta che Linea Verde decide di accendere i riflettori sul Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e ogni volta si registrano boom di ascolti. Il fascino del Cilento con le sue tradizioni, le sue tipicità, il suo immenso patrimonio artistico-culturale, terra di centenari, molto probabilmente, affascina milioni di persone che restano sempre stupiti dall’immensa bellezza del Sud e soprattutto di alcune aree interne, ai tanti, sconosciute.

Peppone Calabrese ambasciatore della Dieta Mediterranea

Un modo, sicuramente, per promuovere e valorizzare le tipicità presenti su tutto il territorio cilentano. Un mese fa, proprio Peppone, è divenuto ambasciatore della Dieta Mediterranea ricevendo il riconoscimento a Pollica, patria della Dieta e sede degli studi di Ancel Keys.

Seguiranno aggiornamenti con la data della messa in onda della puntata su Raiuno.