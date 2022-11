Le telecamere di «Linea Verde» nel Cilento: ecco dove faranno tappa

Cilento in fermento per la nuova puntata del programma di punta di Raiuno «Linea Verde» che andrà in onda domenica 13 novembre dalle 12:15.

Le telecamere della rete ammiraglia Rai, hanno fatto ritorno nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni per scoprire le bellezze paesaggistiche e per celebrare l’enogastronomia locale.

I conduttori Beppe Convertini e Peppone, hanno terminato le riprese della puntata, qualche giorno fa a Paestum. Una passeggiata sulle splendide spiagge della costa cilentana, una domenica tra la storia con tra i meravigliosi Templi e, ovviamente, un viaggio immersivo tra le bontà culinarie della tradizione.

Tappa anche a Roccadaspide. Sarà un modo per parlare della produzione dei famosissimi Marroni IGP, occasione per informare anche i concittadini che vivono all’estero per promuovere e valorizzare la produzione della Città di Roccadaspide delle famose castagne.

Nel Comune di Roccadaspide, infatti, si è conclusa da pochi giorni, la Sagra della Castagna, riscuotendo un successo incredibile. I cittadini e turisti che sono accorsi nel centro cittadino, hanno gustato piatti della tradizione ed eccellenze del territorio.

Beppe Convertini, rimasto affascinato dalle bellezze del Cilento e dagli abitanti cordiali ed accoglienti, ha mostrato, tramite le sue Instagram Stories, scorci della meravigliosa Paestum, postando una crostata al melograno, frutto di stagione ed utilizzato in svariati modi in cucina.

Linea Verde e le altre puntate in Cilento e Vallo di Diano

Non è la prima volta che le telecamere della Rai e di Linea Verde, fanno tappa nel Cilento. Proprio qualche settimana fa, i telesepettatori avevano potuto assistere alla suggestiva «Chiena» che si svolge a Campagna, il Comune di Santa Marina, Policastro Bussentino e Taggiano, ma anche Sanza, Casalbuono, Caselle in Pittari, San Giovanni a Piro.

Quali saranno le tappe che invece vedremo in onda domenica dalle 12:15 alle 13:30?

Il commento

«Per noi è stata un’esperienza e un’occasione bellissima poter toccare con mano la passione e la dedizione che i cittadini di questo bellissimo territorio come il Cilento mette in tutto quello che fanno»– commentano così i conduttori.