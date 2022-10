«Linea Verde», telecamere Rai nuovamente in Cilento. Paestum protagonista

Le telecamere della rete ammiraglia Rai ancora una volta nel Cilento. Terminate ieri, 21 ottobre, le riprese del programma di punta di Raiuno «Linea Verde», condotto da Beppe Convertini e da Giuseppe Calabrese, per tutti Peppone. La puntata andrà in onda il 13 novembre alle 12:20.

Non è la prima volta che Linea Verde approda tra le bellezze cilentane esaltandone l’enogastronomia, il ricchissimo patrimonio culturale e artistico e i panorami mozzafiato.

Linea Verde approda nel Cilento a Paestum per esaltarne le bellezze, appuntamento il 13 novembre su RaiUno

Le riprese si sono svolte nel bellissimo scenario di Paestum dove i conduttori porteranno lo spettatore alla scoperta di peculiarità del territorio attraverso prodotti tipici locali, testimonianze e tradizioni legate alla terra cilentana.

Proprio Beppe Convertini, attraverso le sue Instagram stories, ha mostrato ai followers, scorci della meravigliosa Paestum e postando una crostata al melograno, frutto di stagione ed utilizzato in svariati modi in cucina.

Le altre località del Cilento e Diano protagoniste negli ultimi mesi del programma

Qualche settimana fa, la Rai, aveva fatto tappa nel Cilento e nel Vallo di Diano e più precisamente a Campagna per assistere alla suggestiva «Chiena», al Borgo di San Giovanni a Piro, a Santa Marina, Policastro Bussentino e Teggiano, ma anche Sanza, Casalbuono e Caselle in Pittari.

«Per noi è stata un’esperienza e un’occasione bellissima poter toccare con mano la passione e la dedizione che i cittadini di questo bellissimo territorio come il Cilento mette in tutto quello che fanno»- così commentavano i due conduttori in occasione delle precedenti registrazioni del programma.

In diverse occasioni, nel corso di programmi televisivi dedicati al Cilento, si è parlato anche della Dieta Mediterranea, il Cilento ne è la culla ed è stato testimone degli studi di Ancel Keys. Accendere i riflettori sul Cilento, Diano e Alburni, è un modo per promuovere e valorizzare un territorio ricco di bellezze paesaggistiche, culturali con un immenso patrimonio artistico.