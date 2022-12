Si va verso l’istituzionalizzazione di Rareche, il mercatino rurale che promuove il “Modello Cilento”

Riscuote sempre più successo il mercato rurale Rareche, organizzato dall’associazione Biodistretto Cilento. Una iniziativa che punta a promuovere le produzioni agricole locali attraverso la vendita diretta di prodotti agricoli coltivati in modo biologico e naturale dalle aziende locali.

Il mercatino Rareche anche durante le festività di Natale

Sono ormai due anni che Rareche (Mercato Rurale Naturale) si svolge a Vallo della Lucania: prima presso il palazzo della cultura, poi in piazza Vittorio Emanuele.

In vista delle festività di Natale l’associazione organizzatrice ha proposto la prosecuzione dell’iniziativa e punta ad una sua definitiva istituzionalizzazione.

L’amministrazione comunale, quindi, ha autorizzato lo svolgimento del mercato rurale, sempre tra piazza Vittorio Emanuele II e Corso Famiglia De Mattia, ogni sabato mattina fino all’8 gennaio. In caso di eventi avversi il mercatino si svolgerà sotto il colonnato.

Le novità

Ma l’Ente ha dato anche mandato agli uffici di avviare l’iter per concedere un’autorizzazione definitiva del mercatinoe di istituzionalizzarlo come un mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli locali. Un definitivo riconoscimento per il mercato Rareche, che premia l’iniziativa e il successo ottenuto.

Il progetto

Il progetto avviato dall’associazione organizzatrice negli anni scorsi punta all’affermazione di un vero e proprio “Modello Cilento”, volto alla promozione della produzione e delle aziende del territorio. Tutto ciò nel solco della sostenibilità delle coltivazioni biologiche, naturali e meno Impattanti per l’ecosistema, con uno sguardo anche ai benefici per l’ambiente e per l’economia locale.

Rareche garantisce attenzione alle aziende che condividono principi etici di produzione e si dedicano all’agricoltura biologica, biodinamica ed organica rigenerativa.

Il nome dell’evento rappresenta il manifesto stesso del progetto che lo sostiene, perché alle “radici” di un ottimo prodotto c’è tanto, prima di tutto le persone che scelgono di prendersi cura del proprio territorio e fanno rete con quanti condividono gli stessi principi per offrire ai propri clienti prodotti di cui innamorarsi al primo assaggio. Tutto questo è Rareche.