Vibonese-Polisportiva Santa Maria: i cilentani cadono in trasferta

Dopo i due pareggi con San Luca e Real Aversa arriva una sconfitta per la Polisportiva Santa Maria che cede per 3-1 sul campo della Vibonese. La gara valida per la quindicesima giornata del girone I di Serie D, vede i cilentani fermi a quota 14 punti, in classifica in piena zona play-out ma con una gara da recuperare. I giallorossi domenica ospiteranno il Catania al Carrano.

Vibonese-Polisportiva Santa Maria: la gara

giallorossi falliscono l’appuntamento con la vittoria in Calabria perdendo per 3 a 1 contro la Vibonese. Partita dai due volti per la squadra giallorossa che, sotto di due reti nel primo tempo, riesce a riaprirla nella ripresa, salvo poi subire nei minuti di recupero il gol del definitivo 3 a 1. Dopo un quarto di equilibrio, i cilentani mettono paura alla Vibonese con Johnson, ma la sua mira di testa non è precisa. Non fallisce il bersaglio, invece, la Vibonese che al primo affondo buca Grieco con un tiro ravvicinato di Balla. Lo svantaggio stordisce i giallorossi che, cinque minuti dopo, capitolano nuovamente: stavolta è Tazza a trafiggere l’estremo difensore cilentano, dopo una manovra che SI sviluppa ancora sulla destra. Poco dopo la mezzora è ancora Johnson a sciupare una buona opportunità per il Santa Maria, il suo tiro ravvicinato termina sul fondo. Nel finale della prima frazione, tentativo anche di Ziello, ma all’intervallo si va sul 2 a 0 per i calabresi. Nella ripresa, mister Di Gaetano prova a mischiare le carte per riaprire il match, passando al 3-4-3 con gli innesti di Mancini e Tandara. I giallorossi entrano in campo con un altro piglio, stabilendosi nella metà campo della Vibonese. Ed è Johnson all’11 a farsi perdonare con un destro dalla distanza che riapre la partita. Attaccano a testa bassa Pane e compagni, Bonanno sfiora subito il pari con un tiro di sinistro fuori di poco. Nella fase centrale del match, i cilentani non riescono a sfondare il muro difensivo della Vibonese. Nel finale, i padroni di casa chiudono i conti trovando la rete del definitivo 3 a 1.

Il tabellino

Vibonese (4-3-3): Rendic; Tazza (44’ st Palazzo), Bonin, Caicedo, Trajkovski; De Marco (49′ st Albisetti), Basualdo (30’ st Martiniello), Balla; Szymanowski (22’ st Sparandeo), La Torre (43’ st Anselmo), Scafetta. A disp.: Bottino, Nallo, Giammarinaro, Politi. All.: Modica.

Polisportiva Santa Maria (3-5-2): Grieco; Ferrante, Diop, Ferrigno; Coulibaly, Pane (30’ st De Leonardis), Ventura (1’ st Mancini), Ziello (1’ st Tandara), Morlando (30’ st Cuzzilla); Johnson, Bonanno. A disp.: Guerra, D’Avella, D’Auria, Formisano, Petrazzuolo. All.: Di Gaetano.

Arbitro: Giorgio D’Agnillo di Vasto (Citarda-Barbanera)

Reti: 18’ pt Balla (V), 23’ pt Tazza (V), 11’ st Johnson (SM), 46’ st Scafetta (V)

Note: ammoniti Pane (SM), Ferrante (SM), Rendic (V), Ferrigno (SM), Balla (V), Palazzo (V). Angoli: 6 (V) 1 (SM). Recupero: 0’ pt e 5’ st.