Nel Cilento celebrata la giornata dell’albero: intervenuto anche il ministro Fratin

Ad Aquara è stata celebrata, questa mattina, la giornata dell’albero attraverso la piantumazione di alcune piantine. L’iniziativa è stata promossa dall’UNCEM Nazionale. Gli alberi sono stati piantati presso località Piano.

Giornata dell’albero: la cerimonia

Presenti il presidente nazionale dell’Uncem, Marco Bussone, il sindaco di Aquara, Antonio Marino, il presidende dell’Uncem Campania nonché vicesindaco di Aquara, Vincenzo Luciano, i sindaci di diversi comuni della Comunità Montana Alburni e il presidente della provincia di Salerno, nonché sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri.

Durante l’incontro si è tenuto un collegamento online durante il quale è intervenuto il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Per l’occasione è stato annunciato il programma dell’assemblea nazionale Uncem ed è stato fatto il punto della situazione sulla forestazione e sulle iniziative in programma per i 70 anni dell’Uncem.