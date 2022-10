Toto ministri: sfuma l’ipotesi del salernitano Cirielli

Pace fatta tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Questa mattina l’incontro che ha ristabilito i rapporti nel centro-destra che si presenterà unito alle consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il Toto – Ministri

Intanto impazza il toto-ministri. Sarà un governo politico ma ci sarà anche qualche tecnico. In quota Forza Italia Antonio Tajani dovrebbe andare agli Esteri, Gilberto Picchetto Fratin alla Transizione Ecologica, Annamaria Bernini all’Università, Alessandro Cattaneo alla pubblica amministrazione, Elisabetta Casellati alle Riforme.

Tajani, o in alternativa Salvini, dovrebbero avere il ruolo di viceministro con quest’ultimo che andrebbe ad occupare anche la poltrona del Ministro delle Infrastrutture. Al Ministero dell’Economia Giorgetti, a quello degli Affari regionali Calderoli e Centinaio all’Agricoltura. I tecnici saranno alla Salute, all’Interno, al Mise e all’Energia.

Infine Fratelli d’Italia dovrebbe ottenere il Ministero della Difesa con Urso, Nordio alla GIustizia, Fitto agli Affari UE, Rampelli all’Ambiente e Musumeci al Sud.

Dalla voci che emergono (per ora si tratta solo di indiscrezioni) non riuscirebbe ad entrare nell’elenco dei ministri il salernitano Edmondo Cirielli, per il quale si ipotizzava la Difesa o il Ministero per il Sud. Per lui, però, dovrebbe aprirsi la porta di un sottosegretariato o in alternativa un ruolo da vice – ministro.