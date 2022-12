Gelbison: buon pari per i rossoblù con il Crotone

Dopo i tre pari di fila per 0-0 la Gelbison era di scena sul campo del Crotone. Nel diciottesimo turno del girone C di Serie C, il penultimo del girone d’andata, i rossoblù impattano per 1-1 in terra calabrese portando a casa un punto d’oro che fa salire a quota 23 la squadra di mister De Sanzo che sabato prossimo riceverà il Monopoli.

Crotone-Gelbison: la gara

I padroni di casa si fanno vedere in avvio con Bernardotto, Calapai e Petriccione ch ci prova dalla distanza di Petriccione. La risposta vallese giunte al 20′ con il tiro di Fornito controllato da Dini mentre al 28′ Sane calcio sul fondo. Il Crotone si rivede poco dopo la mezzora con un colpo di testa di Golemic prima e con una conclusione di Chiricò poi. Nella ripresa dello “Scida” è la Gelbison a portarsi in vantaggio al 7′ con un bel sinstro Fornito che non lascia scampo a Dini. I calabresi cercano subito la via del pari con Petriccione prima di timbrare il momentaneo 1-1 al 26′ con Chiricò. A tredici dal termine la Gelbison inoltre resta in dieci per il doppio giallo rifilato a Cargnelutti. Il Crotone prova a ribaltare la gara ma l’unica occasione creata capita a quattro dal gong a Golemic murato da D’Agostino in corner.

Il tabellino

CROTONE: Awua T. (dal 1′ st Pannitteri O.), Bernardotto G. (dal 16′ st Gomez G.), Calapai L. (dal 42′ st Tumminello M.), Carraro M., Chirico C., Dini A. (Portiere), Golemic V., Kargbo A. (dal 1′ st Tribuzzi A.), Mogos V., Papini F., Petriccione J.. A disposizione: Bove D., Branduani P. (Portiere), Crialese C., Gattuso F. (Portiere), Giannotti P., Giron M., Gomez G., Panico G., Pannitteri O., Rojas L., Tribuzzi A., Tumminello M., Vitale M.

GELBISON: Cargnelutti R., D’Agostino B. (Portiere), De Sena C. (dal 35′ st Marong B.), Foresta G. (dal 27′ st Graziani V.), Fornito G. (dal 43′ st Savini G.), Gilli M., Loreto C., Nunziante C., Onda A. (dal 35′ st Papa S.), Sane A. (dal 27′ st Kyeremateng N.), Uliano F.. A disposizione: Citarella F., Faella A., Graziani V., Kyeremateng N., Marong B., Mesisca G., Paoloni F., Papa S., Savini G., Vitale S. (Portiere)

Reti: al 26′ st Chirico C. (Crotone) al 7′ st Fornito G. (Gelbison) .

Ammonizioni: al 43′ pt Mogos V. (Crotone) al 14′ pt Cargnelutti R. (Gelbison).

Espulsioni: al 32′ st Cargnelutti R. (Gelbison).