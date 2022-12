Serie C, ancora un pari per la Gelbison. Termina 0-0 con il Latina

Terzo 0-0 di fila per la Gelbison che, nel girone C di Serie C, impatta al “Torre” di Pagani (in attesa di giocare le sue gare interne al Guariglia di Agropoli) contro il Latina.

Dopo i pareggi con Picerno e Viterbese, domenica scorsa con i lucani e mercoledì nel turno infrasettimanale con i laziali, non si sblocca l’attacco cilentano a secco da quattro turni, a fronte della terza difesa meno perforata della categoria, ovvero dal derby con la Turris vinto per 1-0, considerando nel mezzo il 3-0 subito a Catanzaro.

Arriva comunque un punto ottimo nell’economia del torneo della Gelbison che dopo 17 partite sale a 22 punti che valgono un settimo posto straordinario per quella che era stata la partenza titubante dei rossoblù neopromossi in terza serie.

Nel primo tempo dopo la prima fase di studio Latina pericolosa con Carissoni e Bordin mentre De Sena sul fronte opposto impegna la difesa di mister Di Donato.

Gli ospiti tornano pericolosi nella seconda parte della ripresa con Celli, Carletti e Barberini mentre per i cilentani a provarci in ripartenza è Kyeremateng.

Nel finale, in pieno recupero, occasionissima per Onda che da posizione invitante sciupa la rete che sarebbe valsa i tre punti.

Per i vallesi alle porte la trasferta ostica contro il Crotone, che negli anni passati ha navigato sempre tra Serie A e Serie B.

Gelbison-Latina 0-0, il tabellino



Gelbison; D’Agostino, Cargnelutti, Gilli, Loreto, Savini (20′ st Kyeremateng), Foresta (20′ st Papa), Uliano, Fornito (43′ st Paoloni), Onda, Sane (43′ st Citarella), De Sena. A disp: Vitale, Cannizzaro, Marong, Mesisca. Allenatore: De Sanzo.

Latina: Tonti, Giorgini, Di Livio (1′ st Tessiore), Sannipoli, Carletti, De Santis, Bordin (44′ st Pellegrino), Carissoni, Fabrizi (23′ st Rosseti), Riccardi (32′ st Barberini), Cortinovis (1′ st Celli). A disp: Cardinali, Giannini, Esposito, Di Mino, Nori, Esposito. Allenatore: Di Donato.

Arbitro: Valerio Pezzopane

Ammoniti: Cortinovis, Loreto, Bordin, Cargnelutti, Barberini.

Recupero: 0′- 5