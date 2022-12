Viterbese-Gelbison: pari nel match infrasettimanale

Termina senza reti la sfida del turno infrasettimanale disputata tra Viterbese e Gelbison. Il match, valevole per il sedicesimo turno del girone C di Serie C vede laziali, penultimi in classifica, e cilentani, in zona play-off, dividersi equamente la posta in palio.

Viterbese-Gelbison: pari con poche emozioni

Secondo pareggio di fila per la squadra di mister De Sanzo che rinvia l’appuntamento con la vittoria che manca dallo scorso 13 novembre, quando arrivarono i tre punti contro la Turris.

Nel primo tempo la Gelbison ci prova con De Seba testa di De Sena, Papa e Foresta che però non trovano la via della rete. La replica dei padroni di casa giunge, invece, con Volpicelli e Ricci ma D’agostino fa buona guardia. Nella ripresa le squadre poche emozioni: da segnalare l’opportunità e per i locali che Mbye vedono uscire un colpo di testa di poco. I rossoblù, noni con 21 punti. ora esordiranno domenica al Guariglia dove arriverà un’altra laziale ovvero il Latina.

Tabellino

Viterbese-Gelbison 0-0

Viterbese: Fumagalli, Andreis S. (27′ st Giglio L.), D’Uffizi S. (33′ st Simonelli M.), Marotta A. (41′ st Polidori A.), Mbaye M. M., Monteagudo J. C., Mungo D., Nesta G. M., Ricci L., Riggio C. (42′ st Rodio F.), Volpicelli E.. A disposizione: Bisogno L., Di Cairano D., Giglio L., Marenco F., Megelaitis L., Pavlev D., Polidori A., Rodio F., Santoni G., Semenzato D., Simonelli M., Spolverini

Gelbison: D’Agostino, Cargnelutti R., De Sena C., Foresta G. 42′ st Uliano F.), Fornito G., Gilli M., Kyeremateng N., Loreto C., Nunziante C., Onda A., Papa S. (43′ st Savini G.). A disposizione: Bonalumi S., Cannizzaro F. , Citarella F., Graziani V., Marong B., Mesisca G., Paoloni F., Sane A., Savini G., Uliano F., Vitale S.

Ammonizioni: Marotta A. , Monteagudo J. C. , Ricci L. Foresta G. , Nunziante C., Gilli M.