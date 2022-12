Torna l’allarme furti a Capaccio: diversi colpi nella zona, cittadini esasperati

Torna l’allarme furti nel Cilento: ben cinque colpi sono stati messia segno nel giorno dell’Immacolata a Capaccio Capoluogo.

Allarme furti a Capaccio: gli ultimi episodi

I malviventi sono entrati in azione in Via Rosario, Via Strettina Scorziello e nella zona dell’acquedotto, ripulendo gli appartamenti di preziosi e denaro contante. Uno choc per i proprietari che rientrando a casa hanno trovato le proprie abitazioni messe a soqquadro è completamente svaligiate.

Sempre nella città del Templi un altro furto e stato sventato grazie all’allarme lanciato da un’anziana donna che ha segnalato la presenza di due uomini incappucciati aggirarsi nel centro storico del paese. Nonostante il pronto intervento delle forze dell’ordine i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Purtroppo sono solo gli ultimi episodi di furti segnalati nel comune di Capaccio. La comunità locale negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con altri colpi. I ladri periodicamente entrano in azione e il più delle volte riescono a portare a termine i loro piani.

Preoccupazioni nel comprensorio cilentano

Già ad inizio anno da Capaccio Paese si era alzato l’allarme furti con il preoccupante episodio avvenuto in Via Stretta Calvario, nei pressi del municipio, dove due appartamenti furono saccheggiati nonostante la presenza dei proprietari.

Un fenomeno quello dei furti che sta raggiungendo livelli preoccupanti su tutto il territorio cilentano. Da Capaccio a Sapri una lunga serie di denunce è arrivata alle forze dell’ordine. Solo due giorni fa a Salento i malviventi hanno svaligiato un’abitazione mentre il proprietario di casa, un noto medico era sotto la doccia. In pochi minuti sono riusciti a rovistare ovunque e a portare via monili ed altri oggetti. Poi sono fuggiti via.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune hanno permesso di individuare l’auto a bordo della quale sarebbero arrivati e poi fuggiti i malviventi. Si tratta di un’Audi A3 di colore grigio che però risulterebbe rubata.

Qualche settimana fa altri colpi sono stati denunciati tra la costa e l’entroterra. Ma in questo caso i malviventi hanno dovuto rinunciare alla refurtiva. Infatti un gruppo ha rubato un camion e un furgone da una ferramenta di Casal Velino, per poi dirigersi verso Piano Vetrale. Qui i malviventi sono rimasti incastrati con i due mezzi tra i vicoletti e, nel tentativo di fare manovra, hanno causato non pochi danni e rumori, tanto da svegliare i residenti, che hanno fatto scattare l’allarme. Quindi, scoperti, hanno lasciato il materiale rubato e sono scappati a piedi.

Colpi nelle scorse settimane sono stati messi a segno anche a Vallo dove sono stati svaligiati diversi appartamenti.

Le indagini

I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e ascolto le testimonianze della famiglia. Ma dei ladri nessuna traccia.

Numerosi i furti messi a segno anche a Magliano, Futani, Montano, Poderia, Celle di Bulgheria, Centola. Ovunque crede la preoccupazione tra la comunità locale. Si chiedono più controlli.