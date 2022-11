Raffica di furti nel Cilento, ma i banditi restano bloccati nei vicoli del centro storico

Raffica di furti tra la costa del Cilento e le aree interne. Dei colpi pianificati probabilmente dalla stessa banda che ha agito con più persone capaci coordinarsi e muoversi in aree diverse del territorio. Peccato che non abbiano fatto i conti con la conformazione del centro storico di Piano Vetrale e in particolare con gli stretti vicoli della frazione di Orria, dove sono rimasti incastrati con i camion carichi di refurtiva.

Furti nel Cilento: la dinamica

I furti nei centri del Cilento sono accaduti questa notte. Stando alle prime ricostruzioni i malviventi avrebbero agito su un doppio fronte. Un gruppo ha rubato un camion e un furgone da una ferramenta di Casal Velino, quindi si è diretto verso Piano Vetrale, dove probabilmente era in azione un’altra parte della banda.

Quest’ultima è riuscita a rubare un’auto sul posto e vari attrezzi ed utensili agricoli da alcune case di campagna, lasciandoli poi lungo la strada in attesa dell’arrivo dei complici. Tutto è stato caricato sui mezzi rubati ma poi qualcosa è andato storto.

L’allarme

I malviventi, infatti, sono finiti con camion e furgone in un vicolo cieco di Piano Vetrale, restando bloccati. Nei tentativo di fare manovra hanno provocato diversi danni. I rumori hanno svegliato i residenti che hanno fatto scattare l’allarme.

Vistisi scoperti alcuni componenti della banda si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne. Altri si erano allontanati sull’auto rubata, ritrovata nelle ore successive a Casal Velino. Sulle loro tracce i carabinieri delle stazioni di Gioi e Vallo Scalo, coordinati dagli uomini della compagnia di Vallo della Lucania.

Il bottino dei furti avvenuti nella località del Cilento è stato ritrovato a bordo dei mezzi rubati.