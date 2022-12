Ladri in azione nel Cilento: colpo mentre il proprietario di casa è sotto la doccia

Ladri in azione nel Cilento. In pieno pomeriggio ignoti sono riusciti ad accedere in una abitazione sita nel centro del paese e a rubare oro ed altri oggetti di valore per poi darsi alla fuga.

Furti nel Cilento: il caso di Salento

Stando alle prime ricostruzioni i malviventi avrebbero messo a segno il furto tra le 17.30 e le 18, in casa di un noto medico di Salento. Quando hanno agito, proprio nel centro del paese, il proprietario si trovava sotto la doccia. In pochi minuti sono riusciti a rovistare ovunque e a portare via monili ed altri oggetti. Poi sono fuggiti via. Questo è soltanto l’ultimo furto avvenuto in questa zona del Cilento. Diverse piccole località sono state “visitate” dai ladri.

Le indagini

I carabinieri indagano sul caso. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune hanno permesso di individuare l’auto a bordo della quale sarebbero arrivati e poi fuggiti i malviventi. Si tratta di un’Audi A3 tremila di colore grigio che però risulterebbe rubata.

Il commento

“La cosa più preoccupante – dice il sindaco di Salento Gabriele De Marco – è la sfrontatezza e l’audacia con cui hanno agito. Questo episodio ci dice che dobbiamo cominciare a guardarci intorno anche nei nostri piccoli paesini”. Di qui il monito del primo cittadino: “Quando vedete qualcosa di strano, auto o persone che non vi piacciono, avvisate subito i carabinieri o il sottoscritto, provvederemo immediatamente a fare dei controlli”.

“Stiamo in guardia che i tempi sono cambiati e i delinquenti pure”, conclude il primo cittadino, riferendosi agli ultimi furti avvenuti in Cilento.