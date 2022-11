Furti nel Cilento, residenti preoccupati organizzano ronde

C’è preoccupazione per la serie di furti registrata nel Cilento interno. Piccoli paesi dove i residenti si conoscono tutti, dove sovente le porte delle abitazioni restano aperte ed anche le attività non hanno problemi a lasciare i loro prodotti più voluminosi all’esterno. Eppure negli ultimi tempi la quiete che caratterizza questi luoghi è stata messa a dura prova dai soliti ignoti, autori di numerosi colpi, tanto da indurre alcuni residenti ad organizzare ronde notturne.

Furti nel Cilento: i colpi della scorsa notte

Nella notte tra il 9 e il 10 novembre gli ultimi colpi tra Casal Velino e Piano Vetrale di Orria. Nel paese dei murales i malviventi hanno preso di mira diversi depositi e garage rubando attrezzature agricole ed altro materiale, poi caricato su un camion. Per fortuna i malviventi sono rimasti bloccati in un vicolo del centro storico e hanno dovuto abbandonare la refurtiva per fuggire a piedi.

I precedenti

Ma questi della notte scorsa non sono gli unici furti avvenuti in Cilento. Paura anche tra Magliano Vetere e Stio dove ormai si segnalano colpi da diversi giorni, e chissà che ad agire non sia stata la stessa banda.

Anche in questo caso i malviventi agiscono di notte e in zone rurali. Nei giorni scorsi a sorprenderli è stato l’assessore del comune di Stio, Domenico Feola, che in piena notte, nel vedere due persone a bordo di una Renault Modus grigia con fare sospetto ha iniziato a inseguirli. I presunti ladri ad un certo punto, finiti in trappola, hanno abbandonato l’auto e sono scappati a piedi.

In un altro caso i malviventi sono stati sorpresi nel mentre scavalcavano il cancello di una villetta di località Bosco, all’esterno del centro abitato di Magliano Vetere. Ha fatto scattare l’allarme il proprietario mettendoli in fuga.

Sui furti indagano i Carabinieri delle stazioni di Stio e Monteforte Cilento, coordinati dalla compagnia di Vallo della Lucania. Intanto i cittadini si sono organizzati per monitorare il territorio ed evitare altre brutte sorprese.