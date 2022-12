Clementino apre il 2023 a Marina di Camerota: concerto in piazza San Domenico

Il nuovo anno si apre all’insegna della musica a Marina di Camerota. Il 2 gennaio, infatti, l’amministrazione comunale ha programmato un lunedì sera in musica con il supporto di Confesercenti e Camera di Commercio di Salerno. Farà tappa nel centro del Cilento costiero il rapper Clementino.

Il concerto di Clementino a Marina di Camerota

L’artista, che negli ultimi anni è stato protagonista anche in diverse trasmissioni tv, era già stato ospite nelle scorse settimane ad Acciaroli in occasione dei festeggiamenti per il compleanno della Dieta Mediterranea. Ora ritorna nel Cilento.

La carriera

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, è uno tra i rapper italiani di maggior successo. Nato ad Avellino è cresciuto tra Cimitile e Nola, nel napoletano. È molto legato al Cilento e a Marina di Camerota in particolare. Qui ha lavorato da giovanissimo come animatore in diversi villaggi turistici.

La sua carriera musicale è iniziata nei primi anni duemila. Dopo aver vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, ha firmato un contratto con l’etichetta discografica indipendente Lynx Records, pubblicando l’album di debutto Napolimanicomio. Correva l’anno 2006.

Tre anni più tardi Clementino ha pubblicato altri dischi e nel 2012 ha formato il duo Rapstar con Fabri Fibra, realizzando nel medesimo anno Non è gratis. Nel 2013 il passaggio all’Universal, con cui ha pubblicato poco tempo dopo Mea culpa, che ha riscosso un buon successo, arrivando in quarta posizione nella Classifica FIMI Album. Clementino con questo disco si è aggiudicato anche il disco d’oro.

Il concerto di Marina di Camerota

Il concerto di Marina di Camerota fa parte del Black Pulcinella Tour. L’appuntamento è previsto il 2 gennaio a partire dalle ore 22. L’ingresso è gratuito.