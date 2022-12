Oroscopo Paolo Fox 10 dicembre, tenete sotto controllo la salute, amore e lavoro bene

Pronti per il weekend? Come sempre vi parliamo dell’oroscopo secondo le previsioni dell’astrologo più famoso e apprezzato d’Italia, Paolo Fox.

Ariete:

Durante la giornata di domani dovrete fare particolare attenzione alle uscite di denaro dal momento che già nei mesi scorsi avete affrontato troppe spese. In amore occhio alle decisioni importanti, pensateci bene prima di sposarvi o convivere.

Toro:

Ultimamente state vivendo un periodo molto frenetico con tantissime novità in arrivo che però fate fatica a portare avanti. Per quanto riguarda l’amore ed il lavoro fate attenzione alle complicazioni.

Gemelli:

Anche domani sarà una buona giornata per quanto riguarda lo studio ed il lavoro mentre avrete un leggero calo in amore. Cercate comunque di non scoraggiarvi.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che state vivendo un periodo di crescita personale in cui però siete anche molto volubili. In amore le storie che nascono adesso potrebbero diventare qualcosa di veramente importante.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che siete un po’ giù di umore a causa di vari cambiamenti che ci sono stati nell’aria che vi rendono nervosi. Siete anche stanchi e forse per questo l’amore stenta a decollare.

Vergine:

Durante la giornata di domani potreste sentirvi non poco stanchi sul lavoro. In amore invece è il momento adatto per recuperare una storia. Le coppie tornano a sentirsi unite dopo periodi di burrasca.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che gli ultimi due anni sono stati fonte di esperienza ma anche di fatiche e prove. Domani avrete un cielo positivose volete realizzare progetti importanti in famiglia o sul lavoro. Nuovi amori nell’aria.

Scorpione:

Finalmente stanno per arrivare per voi buone notizie. Domani sarà una giornata media: nel 2021 però sul lavoro e in amore ci sono buone opportunità.

Sagittario:

Nell’ultimo periodo avete rallentato di brutto e molti hanno detto stop ad una storia o l’hanno trascinata in avanti a forza. Domani sarà una giornata di recupero.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che avrete un cielo interessante. In amore le storie andranno avanti senza problemi anche per il prossimo anno ma ci potrebbero essere anche dei ritorni di fiamma.

Acquario:

Cielo non brillantissimo per il lavoro ma grande energia in arrivo. C’è anche una buona notizia in arrivo ma comunque bisogna attendere il 2021 per procedere. Cercate di essere positivi.

Pesci:

Per la giornata di domani si prevedono privilegiati i rapporti a distanza ma tuttavia domani sarà una giornata confusa. Attenzione ai soldi e alle questioni legali. Tensione di troppo nell’aria.