Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre: per i Gemelli il peggio è passato, attenzione a qualche contrasto in famiglia

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre: Ariete

Cari ariete, ottime notizie per questa giornata che inizierà con il piede giusto. L’amore va alla grande con una bella passione che si risveglierà e vi farà battere il cuore. Attenzione solo a qualche situazione incerta da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre: Toro

Cari toro, arriva nella vostro cielo non solo una bella luna ma anche Venere, Giove e Saturno che daranno una bella spinta alla sfera lavorativa. Nonostante questo sentite ancora gli strascichi della stanchezza dell’ultimo periodo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre: Gemelli

Cari gemelli, avete un oroscopo un po’ statico oggi anche se il peggio, ormai, è passato. In vista del prossimo anno potete ottenere ottimi risultati sul lavoro e in amore meglio non essere troppo pessimisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre: Cancro

Cari cancretti, la giornata di oggi inizia un po’ a rilento. Attenzione a qualche contrasto in famiglia e sul lavoro. È un momento passeggero di stress quindi, niente paura.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre: Gemelli

Cari gemelli, avete un oroscopo un po’ statico oggi anche se il peggio, ormai, è passato. In vista del prossimo anno potete ottenere ottimi risultati sul lavoro e in amore meglio non essere troppo pessimisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre: Cancro

Cari cancretti, la giornata di oggi inizia un po’ a rilento. Attenzione a qualche contrasto in famiglia e sul lavoro. È un momento passeggero di stress quindi, niente paura.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre: Leone

Cari leoncini, bella questa giornata per i sentimenti che tornano a splendere nella vostra vita. Se siete single non sottovalutate i nuovi incontri e belle prospettive anche in ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre: Vergine

Cari vergine, questa giornata va sfruttata al meglio per fare richieste e mettere a punto nuovi progetti per il futuro. In amore ci sono nuove opportunità e se vi piace già qualcuno, buttatevi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre: Bilancia

Cari bilancia, quella di oggi è una giornata un po’ agitata sul lavoro dove ultimamente vi sentite poco apprezzati. Non portatevi a casa questo nervosismo, però, perché potrebbe intaccare la vostra vita amorosa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre: Scorpione

Cari scorpioncini, cercate di non essere troppo pessimisti in amore anche perché questa vostra tendenza di pensiero potrebbe intaccare la vostra vita amorosa. Cercate di cambiare punto di vista. Sul lavoro, invece, c’è un bel recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre: Sagittario

Cari sagittario, la giornata di oggi è importante e chiede anche una certa dose di responsabilità. Avete una grande voglia di viaggiare ma cercate di resistere perché le soddisfazioni, così come il tempo libero, arriveranno presto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre: Capricorno

Cari capricorno, bella questa giornata da tutti i punti di vista. Avete l’umore alle stelle e anche se spunterà qualche problemino avrete la forza di risolverlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre: Acquario

Cari acquario, la giornata di oggi è un po’ agitata, quindi attenzione a qualche piccolo ritardo o contrattempo che potrebbe aumentare il vostro nervosismo. Bisogna avere pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre Pesci

Cari pesciolini, la giornata di oggi vede un bel recupero di energie e voglia di fare. Sul lavoro si chiariranno questioni lasciate in sospeso.