Che fine settimana sarà? Ecco le previsioni meteo per il weekend

Arriva il weekend e all’orizzonte c’è una nuova ondata di maltempo, seppur moderata rispetto a quella che registrata nelle scorse settimane. Già da oggi avremo un primo debole peggioramento sulla nostra regione, ma le piogge arriveranno tra sabato e domenica.

Meteo weekend: le previsioni

Nel dettaglio, venerdì 9 dicembre, prevista nuvolosità irregolare nel salernitano, con locali piovaschi di breve durata. Venti moderati, temperature massime in aumento, tra i 13 e 17 gradi. Mare mosso.

Il meteo del weekend prevede un peggioramento per sabato 10 dicembre con rovesci in particolare sulle aree interne. Possibili temporali su tutto il comprensorio salernitano a partire dal pomeriggio. Forti venti, mare mosso e temperature stabili.

Un miglioramento è previsto nella giornata di domenica 11 dicembre che sarà comunque caratterizzata da una leggera instabilità, forti venti e mare agitato. Temperature in diminuzione, tra gli 11 e i 14 gradi.

La prossima settimana inizierà all’insegna del bel tempo ma a partire da martedì arriverà una nuova perturbazione.

Il calendario lunare

Per gli amanti del calendario lunare questo è il periodo ideale per iniziare una dieta, trattamenti medici, cura dei capelli e della pelle. Non è invece il weekend ideale per andare dal dentista.

Se invece amate orto e giardinaggio approfittatene per innaffiare, tagliare l’erba e concimare. Non è invece il momento migliore per la raccolta della frutta.