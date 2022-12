Un murales per il piccolo Amerigo: il bimbo scomparso a soli 15 mesi

E’ stato inaugurato ieri, presso l’asilo nido il Calore delle Coccole, in località Cerrina di Albanella, il murales dedicato al piccolo Amerigo De Marco. Una iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “I colori oltre la vita”.

Un murales per Amerigo: la cerimonia

Presenti alla cerimonia i genitori di Amerigo, Alfonso De Marco e Nadia Nigro, rappresentanti dell’amministrazione comunale retta dal sindaco Renato Josca, il parroco Don Carlo Ciocca e tanti cittadini commossi.

Il murales, realizzato dall’artista Laura Mauro, raffigura il piccolo Amerigo, con i suoi grandi occhi azzurri. Sullo sfondo uno scorcio di Albanella con le case, gli alberi ed un grande cielo azzurro. Tanti colori, dunque, per ricordare Amerigo.

L’opera è stata installata su una parete nell’area antistante all’area giochi dell’edificio.

Le parole dell’artista

“Ho sentito forte l’esigenza di doverti onorare, una forza e un dolore dentro che ha acceso nel mio cuore la gioia di non lasciare che il tuo ricordo fosse impresso solo nei nostri cuori. Quando ho intinto per la prima volta il pennello nel colore e mi sono avvicinata al tuo viso ho capito che tutto era magia. Quando l’unione genera amore non abbiamo bisogno di ringraziare o essere ringraziati. Dobbiamo solo chiudere gli occhi e sentire quanto amore siamo capaci di donare” si legge nelle parole rivolte al piccolo Amerigo dall’artista Mauro.

Il piccolo Amerigo venne a mancare lo scorso agosto, a soli 15 mesi, a causa di un malore improvviso, ora un murales lo ricorderà per sempre.