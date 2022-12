Tornano le Stelle di Natale Ail nelle piazze italiane ecco dove e quando trovarle nel Cilento

Tornano nelle piazze Italiane le stelle di Natale dell’Ail, l’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Un appuntamento con la solidarietà ormai tradizionale che mira a raccogliere fondi per sostenere la ricerca contro le malattie del sangue. Migliaia i volontari che saranno presenti nelle piazze offrendo una stella di Natale con il logo Ail. Per acquistarla bisognerà versare un contributo minimo di 12 euro.

Le Stelle di Natale Ail saranno disponibili a partire dal giorno dell’Immacolata (8 dicembre) e fino a domenica 11 dicembre.

Le piazze

Sul sito dell’Associazione è possibile trovare tutte le piazze in cui trovare le Stelle di Natale Ail. Questo l’elenco nel Cilento, Vallo di Diano e Piana del Sele:

Bellizzi, – via Roma

Battipaglia – via Mazzini

Eboli – via Giovanni XXIII e Piazza della Repubblica

Serre – SS19 e Piazza Principale

Altavilla Silentina – Piazza Umberto I

Capaccio Paestum – via Magna Graecia e Piazza Santini

Paestum – Piazza Basilica

Controne – Piazza

Castelcivita – Forum dei Giovani

Aquara – Piazza

Roccadaspide – Piazza XX settembre

Auletta – via Nazionale

Petina – distributore via Nuova

Caggiano – Piazza

Polla – Piazza Vittorio Emanuele

Sala Consilina – via Ferrari e Piazza Umberto I

Casaletto Spartano – Piazza

Caselle in Pittari – Via Nazionale e Piazza

Sapri – Ospedale

Vibonati – Piazza

Policastro – Piazza

Celle di Bulgheria – Corso Umberto I

Montano Antilia – Piazza Monaci

Futani – Piazza

Cuccaro Vetere – Piazza

San Mauro La Bruca – Piazza

Vallo della Lucania – Chiesa Madonna delle Grazie

Castelnuovo – Mobilificio Mondelli

Acciaroli – Piazza Vittorio Emanuele

San Mauro Cilento – Bar Meeting

Pellare – San Bartolomeo

Santa Maria di Castellabate – Corso Matarazzo

Eredita – Chiesa

Agropoli – Piazza della Repubblica

Giungano – Piazza

L’iniziativa

L’Ail ormai da decenni porta avanti questa iniziativa. L’associazione rappresenta una speranza per chi lotta contro i tumori del sangue. Per portare avanti la ricerca vengono promosse varie iniziative, tra cui quella in programma in occasione delle festività natalizie che prevede la vendita delle Stelle di Natale. Non solo: in alcuni supermercati sarà disponibile anche una Stella di Cioccolato con nocciole italiane.

La novità di quest’anno è che nonostante un aumento costante dei prezzi l’Ail ha deciso di mantenere inalterato il prezzo delle Stelle di Natale. Un gesto che nasce dalla consapevolezza delle criticità che oggi affrontano le famiglie italiane.

L’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma

Dalla fondazione ad oggi l’Ail ha venduto oltre 15 milioni di Stelle di Natale con un ricavo complessivo di 175 milioni di euro. Un importante sostegno alla ricerca e per offrire ai pazienti servizi sempre migliori.

Dal 1989, anno di fondazione, ad oggi, l’Ail è cresciuta notevolmente sul territorio nazionale. Oggi ha 82 sezioni su tutto il territorio nazionale.