Monteforte Cilento: ritornano le Stelle di Natale AIL

L’AIL Salerno, associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, come ogni anno durante il periodo natalizio scende in campo per combattere e donare speranze ai malati di leucemia.

Quest’anno a causa dell’emergenza Covid, nel comune di Monteforte Cilento sarà possibile acquistare le Stelle di Natale Ail presso la farmacia “Dr. Viscardi Francesco Saverio”, punto SolidAIL, dal 4 dicembre fino alla fine del mese.

Questa iniziativa ha permesso di raccogliere fondi destinati alla ricerca scientifica e assistenza ai malati di leucemia.

Da anni, la Stella di Natale Ail è emblema di solidarietà, che contribuisce a sostenere la ricerca.

“Per un malato di leucemia la Buona stella sei tu”.