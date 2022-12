Un portoghese per l’U.S.Agropoli: ecco Gaspar Monteiro

L’US Agropoli 1921 ha annunciato attraverso i propri canali social l’arrivo del centrocampista Gaspar Monteiro. Di origini portoghese, classe ’98, ha iniziato la stagione in corso in Serie D con la maglia del Sant’Agata mentre nella passata stagione si è messo in luce con la casacca del Montemiletto.

Il calciatore è già aggregato al gruppo di mister Turco e disponibile per la gara di domani contro il San Marzano.

Le prime parole di Gaspar Monteiro

“Sono molto felice di arrivare ad Agropoli – ha detto il neo acquisto dei delfini – ho trovato una squadra con tanta qualità con un organico sopra la media. Possiamo vincere perchè ho trovato un grande ambiente. Spero già da domani di trovare uno stadio pieno che ci spinga a grandi risultati”.

Gaston Monteiro è un centrocampista moderno che colpisce per le grandi doti tecniche e l’intelligenza calcistica.

Il prossimo match

Il calciatore arriva proprio in un momento topico per la stagione dei delfini. Nel turno infrasettimanale al “Guariglia” arriva la capolista San Marzano, distante per 4 punti dai cilentani. Una vittoria dell’Agropoli permetterebbe alla formazione dei mister Turco di accorciare le distanze.