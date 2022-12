Cilento: una nuova palestra scolastica, sicura e moderna. Comune investe risorse Pnrr

POLLICA. Finanziata per 640 mila euro una nuova palestra scolastica. L’Ente, guidato dal sindaco Stefano Pisani, ha ricevuto risorse per lo sport e li impiegherà per garantire un servizio in più anche agli studenti del territorio.

Fondi Pnrr per la realizzare una nuova palestra scolastica

In particolare sono stati assegnati al centro cilentano fondi Pnrr per aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi. Ciò grazie a nuova realizzazione o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti.

L’avviso era aperto alla partecipazione di tutti gli enti locali che hanno potuto presentare la candidatura entro il 28 febbraio 2022. Il Comune di Pollica è presente nella graduatoria e quindi beneficiario del contributo ministeriale. Ora l’avvio dell’iter che porterà alla posa della prima pietra e quindi alla realizzazione dell’opera mediante la demolizione dell’immobile esistente e la realizzazione di una nuova costruzione.

«Da un pò di tempo la nostra Palestra Scolastica versa in pessime condizioni, ma soprattutto l’edificio non rispetta le importantissime misure antisismiche. – spiega il primo cittadino Stefano Pisani – Finalmente attraverso un intervento di Demolizione e Ricostruzione finanziato per circa 640.000,00 Euro messi a disposizione dal PNRR, potremo realizzare la nuova e sicura palestra per i ragazzi della nostra scuola».