Moio: ok alla demolizione e ricostruzione della scuola

Il Comune di Moio della Civitella, guidato dal sindaco Enrico Gnarra, ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione in situ dell’edificio scolastico in loc. Macchiarella – StralcioLotto2”, dell’importo complessivo di € 919.025,08.

L’intervento è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/20201 e la spesa complessiva sarà finanziata con fondi di cui al piano triennale di edilizia scolastica (per€ 739.464,38) con fondi del Conto Termico (per€ 179.560,70).

A seguito degli importi ammessi a finanziamento per il Lotto 2 dei “Lavori di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione in situ dell’edificio scolastico in loc. Macchiarella”e del nuovo prezzario Regionale Campania 2020 si è dovuto adeguare il progetto Definitivo.

Lo scorso giugno il Ministero dell’Istruzione ha approvato, pertanto, il nuovo elenco di interventi trasmessi dalla Regione Campania nei quali risulta incluso anche il Comune di Moio della Civitella per l’intervento su indicato per l’importo di €739.464,38.

L’Amministrazione Comunale, pianificando quest’opera, assume l’impegno di ospitare istituzioni scolastiche nell’edificio oggetto dell’intervento per un tempo non inferiore a 10 ani.