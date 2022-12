Scopri come rimuovere le etichette dal vetro in pochi semplici passaggi

Riutilizzare i barattoli di vetro è un primo passo per ridurre i rifiuti. Quanti barattoli inutilizzati abbiamo in casa? Decine. Molti di questi, però hanno sul fianco delle etichette che è davvero difficile rimuovere dal vetro. Passiamo diversi minuti per tentare di riuscirci, e alla fine del lavoro resta comunque qualche residuo. Eppure se conosci il metodo giusto puoi ripulire tutto in pochi minuti. Avrai così la possibilità di riutilizzare i barattoli ma anche di evitare fastidiosi inconvenienti.

Perché è importante rimuovere le etichette dal vetro?

Rimuovere le etichette dai barattoli di vetro usati, infatti, è importante per evitare intasamenti nella lavastoviglie, risolvere qualsiasi confusione su cosa c’è nel barattolo e conferisce al barattolo un aspetto più pulito e invitante. La domanda su come rimuovere le etichette adesive dal vetro può essere facilmente risolta usando acqua bollente e un composto a base di detersivo per piatti e bicarbonato di sodio.

Voglio condividere con te i miei suggerimenti su come rimuovere i residui di adesivo in modo che i tuoi barattoli siano puliti e scintillanti. Continua a leggere per scoprire come rimuovere i residui di adesivo dal vetro, perché dovresti riutilizzare i barattoli e come riutilizzare i barattoli di vetro.

Perché dovrei riutilizzare i vasetti e rimuovere le etichette?

È importante ridurre gli sprechi. Abbiamo tutti un mucchio di barattoli di vetro ed è importante riutilizzarti.

Ma, quando si tratta di riutilizzare i vasetti, personalmente preferisco rimuovere i residui di adesivo prima. Sebbene non sia necessario rimuovere l’etichetta, farlo conferisce al barattolo un aspetto molto più pulito, il che significa che è molto più probabile che lo usi.

Come rimuovere le etichette adesivo dal vetro

Cose di cui hai bisogno:

vasetti di vetro con etichette

acqua bollente

bicarbonato di sodio

detersivo per i piatti

Tempo necessario: 3 ore.

Vediamo passo dopo passo come rimuovere i residui di adesivo dai barattoli di vetro

Far bollire l’acqua

Accendere il bollitore e porta l’acqua a bollore

Versare l’acqua nei barattoli

Versare acqua bollente nei barattoli e attendere circa 5-10 minuti.

Togliere le etichette

Le etichette del barattolo di vetro dovrebbero staccarsi facilmente a questo punto, lasciando molti residui di colla.

Crea una miscela magica

Crea una miscela di bicarbonato di sodio e detersivo per piatti. Non è una misura esatta, ma 1-2 cucchiai di bicarbonato di sodio più alcune dosi di detersivo per piatti dovrebbero funzionare.

Mescolare il bicarbonato di sodio e il detersivo per piatti fino a formare una pasta liscia. Continua ad aggiungere altro detersivo per piatti o bicarbonato di sodio fino a ottenere una buona consistenza.

Applicare il composto sui barattoli di vetro. Fai del tuo meglio per distribuirlo intorno al barattolo completamente.

Lascia riposare i vasetti per alcune ore o per tutta la notte. Lava via la pasta e a questo punto sarai in grado di rimuovere facilmente i residui di adesivo in pochi minuti! Avrai barattoli puliti pronti per essere utilizzati.

Metodi di rimozione dell’etichetta del barattolo da evitare

So che quando stai cercando di rimuovere le etichette dal barattolo di vetro, sei tentato di usare qualcosa per raschiarlo via. Qualunque cosa tu faccia, evita di usare oggetti come lamette da barba, spugne abrasive o spazzole abrasive. Tutti possono lasciare segni nel vetro e possono danneggiarlo.

Per cosa dovrei riutilizzare i barattoli di vetro?

Dopo aver appreso come rimuovere i residui di adesivo dal vetro e pulirli, sei pronto per iniziare a usarli. Ecco alcuni usi comuni: