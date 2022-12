La Guardia Costiera celebra Santa Barbara, patrona della Marina Militare: la cerimonia a Palinuro

Patrona della Marina Militare, ma anche protettrice contro i fulmini e il fuoco. La ricorrenza di Santa Barbara è stata celebrata questa mattina nella Chiesa di Santa Maria di Loreto a Palinuro dagli uomini del Circondario Marittimo di Palinuro agli ordine del Tenente di Vascello Amalia Mugavero.

Le celebrazioni per Santa Barbara

Una cerimonia officiata dal parroco Don Claudio Zanini che nel corso dell’omelia ha ricordato che “la preoccupazione dell’uomo non deve soffermarsi solo su come difendersi da un nemico ma pensare come costruire il piano di Dio: un mondo nuovo e migliore“. Proprio per questo, come fatto da Santa Barbara, ha ribadito il parroco “bisogna essere illuminati dalla grazia del Signore. Santa Barbara deve dare a tutti il colpo di luce necessario per effettuare scelte che vadano nella direzione di un mondo e di una umanità migliore”.

Una cerimonia che, oltre ai numerosi militari della Guardia Costiera, ha visto la presenza anche del consigliere provinciale Carmelo Stanziola e del Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Sapri Francesco Fedocci.

L’importante ricorrenza di Santa Barbara si è conclusa con la lettura della preghiera del marinaio e la consegna da parte del Tenente di Vascello Amalia Mugavero delle onorificenze al personale militare: nello specifico la medaglia Mauriziana per dieci lustri di carriera al primo luogotenente Massimo Angeloni e al luogotenente Gennaro Diaco, la medaglia d’argento al merito per 15 anni d’imbarco al sotto capo scelto Vito Franchetti e la Croce d’argento con stelletta per 25 anni di servizio al sotto capo prima classe Andrea Romano.

“Per noi Santa Barbara è un modo per riunirci tutti e stringerci insieme alle nostre famiglie e alla comunità che vive con noi – ha dichiarato il Tenente di Vascello Amalia Mugavero – Oggi più che mai , in un periodo così difficile, penso che faccia bene stringersi e raccogliersi soprattutto in un’occasione così importante”.