Amalia Mugavero al vertice del Circomare di Palinuro

CENTOLA. Cambio al vertice dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro. Francesca Federica Del Re, dopo circa 2 anni alla guida del Circomare, il prossimo 27 agosto lascerà il comando che le era stato ceduto nel giugno del 2019 dal capitano Giovanni Paolo Arcangelo.

Amalia Mugavero al vertice dell’Ufficio Circondariale Marittimo

Il tenente di vascello Del Re, livornese classe 1996, andrà alla Capitaneria di Porto di Monfalcone (Gorizia), importante polo industriale e portuale.

A Palinuro, invece, arriverà il tenente di vascello Amalia Mugavero (a destra nella foto), 35 anni, di Augusta (Siracusa).

Nel 2006 è entrata all’Accademia navale di Livorno dopo aver vinto il concorso per allievi ufficiali. Dopo gli studi all’accademia navale e la laurea in scienze del governo e dell’amministrazione del mare, nel 2013 ha ottenuto l’abilitazione al comando delle unità navali del Corpo delle Capitanerie di porto presso il reparto Supporto navale 6ª Squadriglia di Messina.

Amalia Mugavero ha quindi assunto l’incarico di Capo sezione Polizia marittima e difesa costiera di Siracusa e per un breve periodo, nel 2016, ha avuto destinazione come ufficiale di supporto alla 7ª Squadriglia, per l’esigenza connessa ai flussi migratori, a Lampedusa.

Nel 2016 il ritorno a Livorno per ricoprire l’incarico di assistente del Direttore marittimo della Toscana. Poi, nel 2020, è stata assegnata all’Accademia navale quale docente del gruppo insegnamento del Dipartimento Capitanerie di porto. Infine il rientro alla Capitaneria livornese dove è attualmente capo sezione Demanio e Ambiente. Resterà in carica ancora per poche settimane.

Dal 27 agosto, infatti, Amalia Mugavero si insedierà al comando del Circomare di Palinuro. La cerimonia si terrà presso l’Antiquarium, chiusa al pubblico.