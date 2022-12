Continuano gli incontri nei quartieri per la Eboli del futuro. Dopo il centro storico, il quartiere Paterno.

Dopo un primo incontro nella Sala Mangrella per affrontare e discutere con i residenti delle migliorie e dei piani di riqualificazione del centro storico, è poi toccato al rione Paterno.

E così amministratori, residenti, rappresentanti delle associazioni e commercianti si sono dati appuntamento nell’Aula Magna del plesso scolastico Pietro Da Eboli dell’IC Generale Gonzaga dove si è discusso delle opere programmate per il Rione della Pace e Paterno. Un investimento di € 𝟐.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎 per rigenerare un intero quartiere. Da una parte i tecnici, dall’altra i cittadini per trovare insieme la quadra.

«Il metodo che abbiamo voluto adottare è sempre quello del confronto continuo con i cittadini, nei quartieri della nostra Città – ha detto il Sindaco di Eboli, Mario Conte – Ringrazio per l’intenso lavoro svolto, l’Assessore Salvatore Marisei, il Presidente della Commissione Consiliare Gianmaria Sgritta, i Capigruppo, i Consiglieri Comunali e gli Uffici Comunali che hanno profuso il loro impegno per programmare e progettare una nuova Eboli».

E poi ha concluso: “Ascoltiamo, discutiamo insieme e troviamo le soluzioni migliori per la nostra Città».

Nei prossimi giorni tecnici e amministratori faranno tappa in altre zone della Città per incontrare altri cittadini e affrontare nuovi argomenti in materia di riqualificazione urbana.