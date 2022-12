Tutto pronto per l’antica festa del vino: a Casal Velino torna «Brumalia»

Il 2/3/4 dicembre 2022 Casal Velino Paese festeggerà Brumalia: un’occasione per vivere momenti di spensieratezza sorseggiando un buon bicchiere di vino.

Appuntamento dal 2 al 4 dicembre, ma vediamo cosa significa il termine Brumalia?

Dal 2 al 4 dicembre 2022 il borgo di Casal Velino paese celebra l’antica festa del vino con le Brumalia, questo termine deriva dal latino bruma e indica il successivo arrivo del solstizio d’inverno.

Un evento organizzato e che trae ispirazione dalle antiche festività romane in onore di Saturno, Bacco e Cerere, le divinità delle messi e del vino.

Le tre serate si svolgeranno all’insegna del vino, buon cibo e tanta musica allietante per avvicinare la comunità locale e festeggiare insieme l’arrivo del Natale.

L’evento avrà come protagonista il suggestivo centro storico del paese – Casalicchio -caratteristico per i suoi vicoletti, portoni, mura e archi antichi.

Per chi non lo conoscesse, merita di essere visitato perchè è la testimonianza della storia e di vite vissute a contatto con la propria terra. È situato in collina, a circa 3 km dal mare, la sua posizione strategica offre un panorama mozzafiato su tutta la costa.

Ci saranno prelibatezze di ogni genere: antichi sapori di un tempo che ricordano le autentiche ricette dal sapore gustoso e genuino della nostra infanzia, prodotti tipici e varie attrazioni che animeranno e riscalderanno gli animi per vivere allegri momenti conviviali con la comunità del territitorio.

“Una bottiglia di vino implica la condivisione; non ho mai incontrato un amante del vino che fosse egoista”.