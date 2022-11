Controlli nei cantieri nel salernitano: denunce e sanzioni

Carabinieri e Ispettorato del lavoro in azione nei cantieri del salernitano. In particolare le forze dell’ordine e gli uomini dell’Ispettorato territoriale di Salerno hanno eseguito controlli presso cantieri edili attivi in Costiera Amalfitana, da Maiori a Positano. L’attività ha avuto la finalità di procedere all’accertamento di violazioni in materia di occupazione e contrasto ai fenomeni del lavoro irregolare.

Controlli nei cantieri: i numeri

Sottoposte a verifiche tredici aeree dove erano in corso lavori di vario genere; controllate sedici ditte, nonché, cinquanta le persone identificate tra dipendenti, datori di lavoro e direttori di settore. Le irregolarità rilevate, hanno riguardato anche materie di edilizia ed urbanistica.

Denunciate in stato di libertà di venti persone; ventiquattro sanzioni amministrative ed ammende per oltre centomila euro. Disposto, inoltre, il sequestro di un vano per il cambio di destinazione d’uso da deposito a civile abitazione senza alcun titolo autorizzativo. Per il titolare di una ditta con sede in Agerola è scattata una multa di 21 mila euro e l’obbligo di assunzioni di lavoratori irregolari, provenienti dall’Est Europa, che lavoravano senza alcun tipo di documentazione.

Lavoro nero

A Minori, i titolari della ditta, oltre ad avere ricevuto la “maxi sanzione per lavoro nero” sono stati deferiti in stato di liberta alla Procura della Repubblica di Salerno per la presenza di due lavoratori stranieri privi della documentazione necessaria e sprovvisti di regolare permesso di soggiorno.

Infine, a Positano, sono state denunciate otto persone, tutte legali rappresentanti di altrettante ditte impegnate nella realizzazione di un parcheggio, poiché sono risultate a vario titolo carenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.