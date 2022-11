Allarme furti nel Vallo di Diano. Oggi in arrivo Prefetto, Questore e Comandanti provinciali per la sicurezza pubblica

Nel corso della Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana Vallo di Diano in programma oggi alle 16.00, si terrà la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per fare il “punto della situazione” sulle problematiche di ordine e sicurezza pubblica nel territorio, per discutere in particolare dell’escalation di furti che si registra nel Vallo di Diano.

Prenderanno parte all’incontro il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Filippo Melchiorre e Oriol De Luca, oltre ai sindaci dei comuni interessati.

L’allarme furti sul territorio del Vallo di Diano, non si arresta. L’allarme furti e rapine cresce nel Vallo di Diano. Sono diversi gli episodi registrati in numerosi comuni del comprensorio con i malviventi che agiscono anche in pieno giorno o in alcuni casi con persone presenti nelle abitazioni. Anche la sindaca di Monte San Giacomo ha lanciato un appello:

«I numerosi episodi di furti e rapine che hanno colpito, recentemente, le comunità del Vallo di Diano, scrive Angela D’Alto, hanno generato un clima di tensione e paura in un territorio, come il nostro, che presenta caratteristiche ben diverse dalle più complesse realtà metropolitane».