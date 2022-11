Calcio a 5 femminile: primo successo per l’Herajon, perde la Gelbison

Si è tornati in campo nel passato week-end sui campi e sui parquet di calcio femminile. Tra le le cilentane di scena nella Serie C del futsal l’Herajon e la Gelbison.

Calcio a 5 femminile: le cilentane nella Serie C

Nella quinta giornata del girone B di Serie C di calcio a 5 femminile scivola la Gelbison che cede in casa 1-5 alla Futsal Wolves. Primo successo in campionato, infine, per l’Herajon che regola 1-2 gli Aquilotti Irno grazie alla doppietta di Taddeo.

La Serie A2 del futsal

Nell’ottavo turno di Serie A2, invece, sconfitta nel girone C per il Sarno che cede 2-6 agli abruzzesi del Pucetta.

Inutile la doppietta di Di Maio per le sarrastre di capitan Vicedomini che restano ferme a 3 punti in classifica.

Primo successo stagionale, invece, per la Salernitana Femminile 1970 che regola 1-2 lo Spartak. Le granata passano avanti nella prima frazione con D’Angelo per poi raddoppiare con Antonia Giugliano. Ianniello, estremo difensore salernitano, abbassa la saracinesca in un paio di circostanze lasciando la gioia del gol nella ripresa a Miroballo, a segno per le casertane. Il successo porta il quintetto di mister Lanteri a quota 6 lunghezze in graduatoria.

La Serie C di calcio a 11

Doppio pareggio per le squadre del nostro territorio impegnate nella Serie C di calcio ad 11 femminile.

Termina senza reti la sfida del girone C tra Acadermy Sant’Agata e Salernitana. In terra siciliana divisione della posta in palio tra le sicule e le granata. Parità nella sfida del dodicesimo turno che vede le ospiti salire a 4 punti in graduatoria in attesa della sfida dell’ undici dicembre sul campo della Res Roma.

Nel post gara il capitano della Salernitana Stella Olivieri, tramite i canali del club, ha dichiarato:

“Si torna a casa con un punto conquistato e un arancino guadagnato frutto di una promessa mantenuta. Si perchè qui ci crediamo tutti, guidati dal nostro mister Mariano Turco , il team manager Domenico Pecoraro, la nostra dirigenza, la nostra tifoseria che non ci abbandona mai. Avanti tutta”.

Pari la sfida tra Vis Mediterranea Soccer e Palermo che al “Figliolia” di Baronissi, impattano per 1-1.

Le padroni di casa passano avanti al 10′ con Olivieri che serve a Cuomo la palla che vale il momentaneo 1-0.

A metà frazione raddoppio vicino con Cuomo che da calcio di punizione colpisce la traversa mentre Coco, sul fronte opposto, vede il suo tiro sbattere sul palo.

Nella ripresa al 92′ arriva il pareggio del Palermo con Purpura che mette dentro il definitivo 1-1.

L’ Eccellenza regionale

Nel sesto turno d’Eccellenza regionale ancora un successo per la Pegaso che batte in trasferta 0-5 il Mugnano rimanendo prima nel girone con 18 punti. Rinviata, invece, la gara della Nocerina contro l’Ischia.