Attesa finita: domani riapre lo stadio “Guariglia” di Agropoli e l’incasso va in beneficenza

Lo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli riapre i battenti. Lo farà domani quando la formazione di casa l’U.S.Agropoli, ospiterà il San Marzano, compagine prima nel campionato di Eccellenza girone B, dove militano anche i delfini. La partita infrasettimanale, però, è valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

In Coppa Italia l’esordio dell’Agropoli allo stadio Guariglia

Nel match di andata la squadra di mister Turco venne sconfitta per 2 a 1, subendo il secondo gol soltanto nei minuti di recupero. I cilentani proveranno a ribaltare il risultato in uno stadio rimesso a nuovo grazie al contributo dei “cugini” della Gelbison.

I lavori

La formazione di Vallo della Lucania sta disputando il suo primo campionato di Serie C e con lo stadio “Morra” inadeguato ad ospitare le gare di un torneo professionistico ha dovuto emigrare al “Torre” di Pagani, in attesa di interventi di adeguamento dello stadio Guariglia. Opere terminate la scorsa settimana con la Gelbison impegnata in casa contro il Picerno.

Il presidente dei rossoblù Maruzio Puglisi, però, ha ritenuto opportuno far giocare comunque la sua squadra a Pagani per far sì che fosse l’Agropoli ad inaugurare l’impianto cittadino.

La solidarietà

Ciò avverrà per l’appunto domani alle ore 14.30. Per l’occasione l’incasso (biglietto di ingresso di 5 euro) sarà devoluto alla Protezione Civile per le famiglie di Agropoli che hanno subito danni a causa del maltempo. Una bella iniziativa solidale della squadra di patron Carmelo Infante e un motivo in più per andare allo stadio.

L’impianto

Lo stadio Guariglia di Agropoli fu inaugurato nel 1995 dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Bruno Mautone. Negli anni è stato ampliato con la costruzione di una nuova tribuna. Oggi ha una capienza di 5000 persone. Inoltre è dotato di una pista di atletica ad otto corsie.

I lavori di adeguamento hanno consentito di sistemare i locali spogliatoio e i servizi, allestire la tribuna stampa, creare dei percorsi per l’accesso alle tribune, installare l’impianto di videosorveglianza.

Domenica prossima esordio ad Agropoli anche per la Gelbison nel match contro il Latina.