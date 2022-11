Cilento Travel Experience: ultime tre tappe. Nel weekend appuntamento a Capaccio

Si avvia alla conclusione Cilento Travel Experience. Ultime tre tappe per l’evento. Sabato 3 Dicembre, dalle ore 15.00, sarà il borgo antico di Capaccio Paestum ad ospitare i visitatori con una passeggiata alla scoperta delle bellezze architettoniche e delle eccellenze enogastronomiche. La compagnia “Animazione 90” animerà il percorso, proponendo antichi racconti del Cilento in una forma spettacolarizzata.

«Questo viaggio esperienziale nei borghi del Cilento, alla scoperta delle loro bellezze meno conosciute ma non per questo meno intriganti e delle eccellenze che ogni luogo custodisce e offre, è un modo sia per mettere in rete i nostri splendidi paesi sia per sfruttare la forza dell’unione per far conoscere ancora di più e meglio queste realtà e la loro capacità di essere fruite nell’arco dell’intero anno e dunque non solo in estate. Ora tocca a Capaccio Paestum, che avrà così una ulteriore occasione di mostrare le sue tante e varie ricchezze».

Il progetto Cilento Travel Experience

Cilento Travel Experience è un progetto finanziato dai fondi regionali POC Campania 2014/2020. Ha l’obiettivo di far conoscere e scoprire i nove comuni attraverso tre percorsi tematici che ne esaltano le bellezze naturalistiche, culturali, folkloristiche ed enogastronomiche.

I viaggi del viandante e del gusto proseguono il 10 Dicembre a Rutino e l’11 Dicembre ad Agropoli.