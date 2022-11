Cilento Travel Experience: tappa a Capaccio e Giungano

Proseguono gli appuntamenti con il viaggio di Cilento Travel Experience a Capaccio e Giungano.

Appuntamento a Capaccio e Giungano

Prossime tappe a Capaccio Paestum e Giungano. L’ultimo weekend di Novembre sarà all’insegna della riscoperta dei borghi I viaggi del Viandante e del Gusto di Cilento Travel Experience proseguono il loro cammino.

Ecco il programma completo

Sabato 26 Novembre, alle ore 15.00, avrà inizio il viaggio tra i vicoli, gli scorci e le tradizioni artistico-culturali ed enogastronomiche del borgo antico di Capaccio Paestum, l’antica Poseidonia.

Domenica 27 Novembre, sempre dalle ore 15.00, si prosegue con una piacevole passeggiata tra le bellezze e le peculiarità del borgo di Giungano, il paese dell’antica Pizza Cilentana.

In entrambe le tappe, a dare il benvenuto ci sarà la simpatica giullarata della compagnia “Animazione 90”, che concluderà il percorso, proponendo antichi racconti del Cilento in una forma spettacolarizzata.

Il commento

“Cilento Travel Experience fa finalmente tappa a Capaccio Paestum, che è Comune capofila di questo interessante progetto finanziato dalla Regione Campania– afferma Franco Alfieri sindaco di Capaccio Paestum.

Questo viaggio esperienziale nei borghi del Cilento, alla scoperta delle loro bellezze meno conosciute ma non per questo meno intriganti e delle eccellenze che ogni luogo custodisce e offre, è un modo sia per mettere in rete i nostri splendidi paesi sia per sfruttare la forza dell’unione per far conoscere ancora di più e meglio queste realtà e la loro capacità di essere fruite nell’arco dell’intero anno e dunque non solo in estate.

Ora tocca a Capaccio Paestum, che avrà così una ulteriore occasione di mostrare le sue tante e varie ricchezze“.

“Il comune di Giungano è sempre in prima linea per la valorizzazione del nostro borgo- afferma Giuseppe Orlotti, sindaco di Giungano”.

Le finalità

Progetti come Cilento Travel Experience danno l’opportunità di far scoprire e conoscere le straordinarie peculiarità del nostro territorio ad un numero sempre maggiore di persone.

Tutto questo è possibile anche grazie alla rete dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, di cui noi sposiamo i principi fin dall’inizio della sua costituzione.

Vi aspettiamo, dunque, a Giungano per valorizzare e far crescere insieme il territorio”.

Cilento Travel Experience è un progetto, finanziato dai fondi regionali POC Campania 2014/2020, che vede il Comune di Capaccio Paestum capofila di un partenariato composto da Agropoli, Giungano, Laureana Cilento, Rutino, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento e Torchiara.

L’obiettivo è far conoscere e scoprire i nove comuni attraverso tre percorsi tematici che ne esaltano le bellezze naturalistiche, culturali, folkloristiche ed enogastronomiche.

I viaggi del viandante e del gusto proseguiranno il 3 Dicembre ad Agropoli e il 10 Dicembre a Rutino.

La segreteria organizzativa di Cilento Travel Experience è a disposizione per ulteriori informazioni.

La partecipazione è limitata a max 25 persone per ciascun tour con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e aggiornamenti consultare le pagine Facebook e Instagram di Cilento Travel Experience, scrivere a: cilentotravelexperience22@gmail.com oppure telefonare al 3890309729.