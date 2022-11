San Luca – Polisportiva Santa Maria: pari che sa di beffa, cilentani rimontati al 90′

Dopo il pari di mercoledì, con l’Aversa, muove ancora la classifica la Polisportiva Santa Maria che era di scena in trasferta contro il San Luca. Termina 2-2 la sfida con il team calabrese, valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C, con doppietta di Johnson per i cilentani. I giallorossi salgono cosi a quota 14 punti, un passo fuori dalla zona play-out, e domenica ospiteranno il Licata al Carrano.

San Luca – Polisportiva Santa Maria: la gara

Prima occasione al 3’ per i cilentani ma Bonanno con un diagonale non impensierisce l’estremo difensore locale.. Dopo due minuti ci prova Johnson dall’ interno dei sedici metri ma la sua girata è deviata in corner La Polisportiva Santa Maria passa in vantaggio al 12’ con Johnson. L’attaccante raccoglie di testa un cross di Coulibaly e deposita alle spalle del portiere calabrese. La risposta calabrese vede dopo due minuti il primo tentativo in mischia mentre al 33′, dopo diversi minuti senza azioni pericolose, Leveque impegna Grieco. Nel finale di frazione arriva il pari del San Luca con Maesano: uscita di Grieco, ma il 19 calabrese vince il rimpallo e deposita in rete.

Nella ripresa al 18’ Ariel di testa sfiora il gol del vantaggio dei padroni di casa. A segnare però al 23’ è il Santa Maria ancora con Johnson in rete dopo un calcio di punizione di Ziello. Alla mezzora un piazzato di Leveque trova attento Grieco che però non può nulla al 90′ su un rigore trasformato da Ariel.



IL TABELLINO

San Luca (3-4-3): Antonino (29’ pt Zampaglione); Ale, Fiumara, Gamez; Giorgi (29’ pt Massano), Carbone, Murdaca (29’ pt Suraci, 29’ st Giampaolo), Raso; Spinaci, Ariel, Leveque. A disp.: Nemia, Signorelli, Pipicella, Favasuli, Janneh. All.: Cozza.

Polisportiva Santa Maria (3-5-2): Grieco; Ferrante, Campanella (41’ pt Diop), Ferrigno; Coulibaly (31’ st D’Avella), Di Peri (37’ pt D’Auria, 10’ st Pane), Ventura, Ziello, Morlando; Johnson (30’ st Tandara), Bonanno. A disp.: Fezza, Capozzoli, Petrazzuolo, Cuzzilla. All.: Di Gaetano

Arbitro: Gianluca Li Vigni di Palermo (Cucci-Rallo)

Reti: 12’ pt e 23’ st Johnson (SM), 46’ pt Maesano (SL), 45’ st Agustin (SL) su rig.

Note: Ammoniti: Coulibaly (SM), Grieco (SM), Carbone (SL), Giampaolo (SL). Angoli: 2 a 3.

Recupero: 4’ pt e 4’st.