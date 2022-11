Contributi per nuove attività e per sostenere quelle esistenti. Comune stanzia risorse per 169mila euro

Contributi per 169mila euro, ripartiti in tre annualità, per finanziare nuove attività o per sostenere le aziende economiche già esistenti. Questa la cifra che il comune di Padula ha deciso di stanziare, utilizzando le misure di sostegno ai Comuni marginali.

Contributi per nuove attività. L’iniziativa di Padula

I contributi previsti per ogni singola attività, nuova o già esistente, del valore massimo di 15mila euro, sono a fondo perduto e cumulabili con altre misure finanziarie finalizzate al sostegno di nuove attività commerciali, turistiche, agricole ed artigianali sul territorio comunale.

Il commento

L’obiettivo principale dell’Amministrazione comunale è quello di sostenere con dei contributi soprattutto nuove attività legate al settore turistico, nel centro storico o nelle vicinanze della Certosa di San Lorenzo. «Anche se abbiamo puntato molto sulle attività che nasceranno nel centro storico – sottolinea la sindaca di Padula, Michela Cimino – non sono state escluse dai finanziamenti anche le imprese collocate in altre zone del paese».

Infatti il bando contiene anche risorse per le iniziative imprenditoriali previste in località Fabbriche e in via Nazionale.

Le risorse per imprese già avviate

Inoltre, i contributi possono essere assegnati non solo a nuove attività ma anche ad imprese già avviate, ma che attivino nuovi codici Ateco in data successiva alla pubblicazione del Bando per intraprendere “Nuove Attività Economiche” sul territorio comunale. «In questo modo – precisa Cimino – abbiamo dato la possibilità alle imprese già esistenti di ampliare la proprio attività».

Naturalmente, saranno particolarmente premiate anche le iniziative di imprenditoria femminile e giovanile. «Speriamo davvero che queste risorse – afferma la sindaca di Padula – possano dare un’opportunità ai giovani e alle donne».