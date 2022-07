Piccole e micro imprese a Sala Consilina: arrivano i contributi

Dal Comune di Sala Consilina fondi per piccole e micro imprese locali. Si tratta di finanziamenti per favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e, per i quali si riscontrano carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi.

Piccole e Micro imprese, fondi per Sala Consilina

La presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato allo scopo 180 milioni. Sala Consilina rientra tra i comuni marginali assegnatari dei contributi per un cifra pari a 204.196,31 euro per il triennio 2021-2023.

Chi può usufruire delle risorse

Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese svolte in ambito commerciale e artigianale. Priorità sono garantite per le iniziative proposte in forma associata con ricadute economiche e sociali diffuse, con sede nel Comune di Sala Consilina.

Esse dovranno avere tre requisiti:

piccole e micro imprese in ambito commerciale e attraverso un’unità operativa ubicata nei territori del Comune di Sala Consilina, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;

piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

E’ possibile fare richiesta di contributi entro il prossimo 31 agosto attraverso un apposito modulo presente on line o negli uffici dell’Ente.