Ospedale di Polla, «A rischio gli interventi chirurgici». La denuncia della Cisl

Ancora criticità all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Questa volta il malfunzionamento delle autoclavi destinate alla sterilizzazione della strumentazione chirurgica utilizzata in sala operatoria è l’oggetto del documento di denuncia a firma del Segretario Aziendale della Cisl, Vincenza Cirigliano e i delegati RSU Antonio Cervone, Gianfranco Climaco e Giuseppe Procaccio.

“Risulta, scrivono i rappresentanti sindacali nella nota indirizzata, tra gli altri al Direttore Sanitario dell’ospedale di Polla e al Direttore Amministrativo, un’autoclave fuori uso e l’altra sembrerebbe mal funzionante, con relativo rumore che supera i decibel previsti dalla norma e che rende, tra l’altro incomprensibile la comunicazione fra gli operatori. Le autoclavi, aggiunge la nota, hanno subito nell’ultimo anno numerosi interventi manutentivi, basti pensare che solo dal mese di marzo sono stati effettuati almeno 14 interventi, con un’interruzione media del servizio di almeno una volta al mese, per più giorni ed in alcuni casi anche in contemporanea.

“E’ impensabile abbandonare un presidio così grande a sé stesso – dichiara il Segretario Provinciale Alfonso Della Porta – che dopo la nota a firma dei delegati aziendali ha ritenuto doveroso intervenire sulla vicenda, dichiarando che il Presidio di Polla sta vivendo numerose difficoltà con una Direzione Sanitaria di Presidio assente e che non risponde concretamente alle mille difficoltà dei lavoratori.

E allora, a questo punto occorre un intervento urgente da parte della Direzione Strategica di via Nizza al fine di risolvere le problematiche finora riscontrate, a tutela sia dell’utenza e degli operatori tutti”.