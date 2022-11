Locali spogliatoio dell’ospedale di Polla: «Mancano i requisiti minimi»

Locali spogliatoio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla inadeguati. Lo segnala la Cisl Fp del Vallo di Diano, a seguito delle numerise segnalazioni trasmesse dal personale in servizio. Secondo i sindacalisti mancano i requisiti minimi previsti dalle norme che regolano salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Spogliatoi dell’ospedale di Polla: le contestazioni

In particolare in alcune zone degli spogliatoi del personale dell’ospedale di Polla si segnalano infiltrazioni d’acqua; diverse docce non sono funzionanti e talvolta addirittura inesistenti.

Gli armadietti, inoltre, risultano collocati a ridosso l’uno dall’altro senza sedie e panchine dove potersi sedere per le operazioni di vestizione e svestizione.

«I servizi igienici devono essere distinti ed in numero proporzionato ai lavoratori che devono usufruire dello spogliatoio, essere locali chiusi e riscaldati, dotati di sedili e armadietti con serratura e, di norma, doppio scomparto per separare gli indumenti di lavoro con quelli personali», dicono dal sindacato. Insomma una serie di criticità che dovranno essere necessariamente risolte per essere in regole con la normativa in vigore.

L’appello del sindacato

Di qui l’appello ai vertici dell’ospedale Luigi Curto di Polla affinché ci si attivi per garantire soluzioni adeguate e dignitose al personale sanitario. Questa la richiesta della Cisl Fp del Vallo di Diano.