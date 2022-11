Ecco gli eventi e le sagre in programma nel Cilento per questo fine settimana

Proseguono gli appuntamenti con gli eventi e le sagre nel Cilento. Il maltempo che ha investito il territorio in questi ultimi giorni, ha creato disagi e ingenti danni ad attività commerciali, case, famiglie, strutture pubbliche.

Diversi gli appuntamenti rimandati, ma la voglia di mettersi in gioco e riprovare, nonostante le avversità, c’è tutta. Ecco di seguito gli appuntamenti che ci terranno compagnia questo weekend.

A Controne appuntamento il 26 e 27 novembre con la Sagra del Fagiolo

Grande attesa a Controne per la 38esima sagra del famoso fagiolo. Il 26 e 27 novembre, infatti, nel borgo sarà possibile scoprire un percorso enogastronomico nei vicoli del centro storico con degustazione di piatti a base di fagioli nelle antiche taverne.

Sabato 26 novembre ci sarà la giornata inaugurale. A partire dalle ore 16:00 con l’apertura dei mercatini del fagiolo, via San Nicola e via Walter Tobagi, si darà il via alla nuova edizione.

Alle 16:45 manifestazione di apertura della Sagra in Piazza Umberto I, a seguire l’apertura delle taverne.

Per la giornata di domenica, 27 novembre, alle ore 10:00 sarà inaugurato il Murale «Ama il prossimo tuo!» della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo presso il Parco Giochi Comunale in via Tobagi.

A seguire, dalle 11:00 la presentazione del libro «Il metodo Cilento. I cinque segreti dei centenari» di Luciano Pignataro e Giancarlo Vecchio. L’evento si svolgerà presso la Sala consiliare. Dalle 12:00, la presentazione del libro di Maurizio Landi «Ricette per soli uomini».

Dalle 12:00 apertura delle taverne e alle 14:30 «Show cooking in Piazza» con Rentato Ardovino (Le Torte di Renato) in Piazza Umberto I.

Ecco le taverne e cosa si potrà gustare

Alla Taverna “Giudea” – Pasta e Fagioli In Bianco

Taverna “San Luigi” – Lagane e Fagioli

Taverna “Il Ritrovo dei Briganti” – Salsiccia e Fagioli

Se raggiungi la Taverna “Arco Don Paolo” potrai gustare Vellutata di Fagioli con Guanciale e Patè di Olive

Taverna “Ammaccata di Cristian Santomauro” – Antica Pizza Cilentana con Scarola e Fagioli

Taverna “Zi Nicola” – Zuppetta di Fagioli e Funghi Taverna “‘A Taverna” – Tozzetto e Fagioli

A Montecorice appuntamento con l’apertura dei Mercatini di Natale

Altro appuntamento da non perdere questo weekend è l’inaugurazione dei Mercatini di Natale nel Comune di Montecorice. Il 26 e 27 novembre, infatti, il centro storico si vestirà della magica atmosfera natalizia.

Il borgo antico si accende di luci, colori, musica e sapori. La manifestazione è a cura dell’Associazione Montecorice eventi. Come ogni anno, si rinnova l’appuntamento con i caratteristici mercatini di Ntale. Per due giorni il borgo sarà avvolto da una magica atmosfera natalizia.

Oltre ai prodotti tipici, tradizionali ed artigianali, sarà possibile ammirare anche l’albero addobbato dai più piccoli e gustare specialità gastronomiche della cucina cilentana come pasta e fagioli con cotiche, pizza fritta cilentana, caciocavallo impiccato, panino con salsiccia e patatine, sfriuonzolo, caldarroste e i famosi arrosticini.

A completare il menù i dolci fatti con il tradizionale pan di spagna e i taralli con il naspro. La serata sarà allieta da musica itinerante e ottimo vino locale.

Per gli amanti del cinema, ecco la programmazione completa nel Cilento e Diano

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli- Via Taverne

Fino al 29 novembre

«Strange World» unico spettacolo alle ore 18:00

«L’ombra di Caravaggio» unico spettacolo ore 20:15

Cinema Adriano, Sala Consilina- Via Roma

Continua l’appuntamento con «A ciascuno il suo cinema» in sala il domani, 25 novembre alle ore 18:30/21:00

«Offial Competition- finale a sorpresa» con Penelope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez

Dal 26 al 30 novembre

«Strange world- un mondo misterioso» alle ore 17:00 (mercoledì 30 novembre prezzo ridotto)

«Il Colibrì» alle ore 19:00/21:00 (sabato prezzo ridotto)

Cineteatro La Provvidenza, Vallo della Lucania- Via Valenzani

Quest’anno la magia del Natale arriva in anticipo.

Dal 26 al 27 novembre due spettacoli bellissimi.

«Lo schiaccianoci e il flauto magico» unico spettacolo ore 17:00

«Black Panther- Wakanda Forever» spettacoli ore 18:30/21:30

A breve, inoltre, ripartirà anche la programmazione al Cineteatro Tempio del Popolo a Policastro Bussentino. Seguiranno aggiornamenti.