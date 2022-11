Complesso sportivo comunale in località Santa Sofia agli studenti dell’I.C. di Albanella

Dare agli studenti uno spazio attrezzato in cui poter svolgere, in tutta sicurezza, attività fisica in modo da aggregare i giovani e insegnare loro la condivisione, questo lo scopo della dirigente scolastica del Comune di Albanella, Antonella Maria D’Angelo, dell’Istituto Comprensivo “Vernieri” , che ha chiesto all’amministrazione comunale, retta dal sindaco Renato Iosca, la possibilità di usufruire del complesso sportivo comunale di località Santa Sofia.

L’iter

La dirigente aveva presentato un’istanza formale già a settembre, al momento della riapertura della scuola, per poter utilizzare l’impianto sportivo per tutto l’anno scolastico 2022/2023.

Qualche giorno fa, con apposita delibera di giunta, l’amministrazione ha acconsentito alla richiesta ritenendo che l’iniziativa in linea con la promozione socio culturale della comunità e quindi utile agli studenti per il miglioramento della qualità della loro vita sociale ma anche per il loro sviluppo culturale.

L’ente, dunque, ha incaricato tutti gli uffici competenti ad effettuare le verifiche previste per legge per consentire agli alunni di usare il complesso sportivo.