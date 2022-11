Palazzetto dello Sport ad Albanella: progetto candidato a finanziamento

Candidato a finanziamento il progetto di riqualificazione del Palazzetto dello Sport di Albanella per un milione e mezzo di euro. Il Comune, retto dal sindaco Renato Iosca, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione funzionale del palazzetto dello sport situato in località Matinella.

Palazzetto dello Sport di Matinella: il progetto

Il progetto, del valore di 1.470.000 euro, prevede, tra le altre cose, l’efficientamento dell’involucro edilizio e l’installazione di impianti per le energie rinnovabili. Per il finanziamento il progetto sarà candidato nell’ambito della manifestazione d’interesse per gli interventi di adeguamento degli impianti ospitanti attività agonistiche alle vigenti norme di sicurezza e ai requisiti minimi previsti dalle norme della federazione sportiva di appartenenza indetto dall’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport “Arus”.

Le novità

Se il progetto dovesse essere ammesso a finanziamento Matinella potrebbe riavere una struttura sportiva idonea e rimodernata secondo tutti gli standard previsti della legge, un’area adatta ad accogliere non solo gli studenti del territorio, che spesso utilizzano il centro per raduni sportivi e convegni a tema, ma per tutti gli atleti.

Nelle ultime settimane anche altri comuni del comprensorio hanno presentato delle proposte di finanziamento per la riqualificazione di impianti sportivi pubblici. Ciò potrebbe essere possibile grazie a risorse regionali o statali.