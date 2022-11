Bere un bicchiere di vino al giorno fa bene. Ecco cosa c’è di vero

Bevanda prodotta (e amata) fin dall’antichità, il vino è spesso considerato come un toccasana. Si dice che bere un bicchiere al giorno di vino fa bene alla salute. Eppure sappiamo anche che l’alcool non è certo una sostanza consigliata per il nostro organismo. E allora qual è la verità? Come dicevano i latini “in medio stat virtus”, ovvero la verità sta nel mezzo.

Ciò che conta, insomma, è fare un uso moderato dell’alcool. Se non se ne abusa non provocherà alcun danno alla nostra salute.

Per quanto riguarda il vino per poter approfittare delle sue virtù basta un calice al giorno.

Più nello specifico, secondo uno studio, il consumo di alcool giusto è di due calici al giorno di vino per l’uomo e uno per le donne. In questo modo è possibile usufruire di tutti i benefici del vino. Ma bere un bicchiere di vino al giorno fa davvero bene?

Bere un bicchiere di vino al giorno fa bene o male?

Secondo un recente studio, bere un bicchiere di vino al giorno può effettivamente aiutare a mantenere la salute. I ricercatori hanno scoperto da tempo che il vino contiene sostanze antiossidanti che possono aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e altri problemi di salute.

Bere vino in moderazione è stato dunque collegato a una serie di benefici per la salute, quindi se siete preoccupati per i vostri livelli di consumo, questa potrebbe essere una buona notizia. Naturalmente, come sempre, è importante consultare il proprio medico prima di fare qualsiasi cambiamento nella propria dieta o nello stile di vita.

Le proprietà di questo elisir

Il vino come abbiano detto, contiene sostanze antiossidanti che possono aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e altri problemi di salute. Inoltre, bere vino in moderazione può anche aiutare a migliorare la digestione e prevenire l’osteoporosi. Queste sono alcune delle motivazioni per cui bere un bicchiere di vino al giorno fa bene!

Le controindicazioni

Come abbiamo detto all’inizio, però, se bevi fallo sempre con moderazione. Bere un bicchiere di vino fa bene e può bastare. Bere vino in eccesso può portare alla dipsia, ossia alla sensazione di sete eccessiva. Questo può essere dovuto all’effetto diuretico del vino, che causa un maggiore rilascio di acqua dal corpo. Inoltre, bere troppo vino può aumentare il rischio di alcune malattie, come l’ictus e il cancro al colon-retto.