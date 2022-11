Battipaglia, “Fuori dal silenzio”- Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

L’assessorato alla Cultura, Politiche Scolastiche e Pari Opportunità, le associazioni Nonseisola, Noi In Rosa, Fidapa, Mulieres, Mulieres Libres, Auser, Officine Abilmente in Comune, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche della Città di Battipaglia e il Forum dei giovani, organizzano la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza Contro le Donne.

Appuntamento il 25 novembre dalle 09:30 a Battipaglia

La manifestazione, patrocinata dal comune di Battipaglia, avrà luogo il 25 novembre, a partire dalle ore 9:30, con raduno alla Panchina Rossa di Piazza Amendola, dove avrà luogo la commemorazione delle vittime di femminicidio.

Seguirà una marcia solidale che da piazza Amendola, percorrendo via Mazzini, via Pastore e Piazza Farina, raggiungerà la sede del Comune, in piazza Aldo Moro.

Al termine della marcia si terrà il flash mob “Brak the Chain”, con protagonisti gli studenti di tutte le scuole di Battipaglia, che offriranno, altresì, ai presenti l’occasione di riflettere sul delicato tema della violenza di genere, attraverso contributi culturali di varia natura.

Concluderà la manifestazione una catena umana simbolica, al grido di “Basta Violenza”. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, verrà inaugurata la Panchina Rossa a via Matteotti.

Scopo della manifestazione è sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i giovani, al contrasto e alla prevenzione dei reiterati atti di aggressione che vedono vittime centinaia di donne, ogni anno.

Saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione, delle forze dell’ordine, delle associazioni e del mondo della scuola.