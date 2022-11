Maltempo: onde alte oltre 4 metri, chiuso molo del porto di Agropoli. Ecco il provvedimento

Si fa la conta dei danni ad Agropoli dopo la forte ondata di maltempo registrata la scorsa settimana e si teme anche per la giornata odierna, considerato l’avviso di allerta meteo arancione diffuso dalla Protezione Civile della Regione Campania.

Maltempo ad Agropoli: il provvedimento della Guardia Costiera

Mentre il sindaco Mutalipassi ha disposto la chiusura di scuole, cimitero, parchi e di tutti gli uffici pubblici, la guardia costiera, ha pubblicato un’ordinanza di interdizione del molo di sopraflutto. Il provvedimento firmato dal comandante Alessio Manca, è valido per la giornata di oggi (22 novembre) a partire dalle ore 8 e fino a domani, 23 novembre.

In particolare disposto il divieto di accesso, circolazione, sosta dei veicoli e dei pedoni. L’atto si è reso necessario poiché oltre alle violente precipitazioni il bollettino meteo prevede anche forte vento e mare molto agitato con onde alte oltre quattro metri. Queste, schiantandosi contro il molo si sopraflutto, potrebbero poi finire nello spazio sottostante travolgendo mezzi o pedoni in transito, come già accaduto in passato.

I disagi

Il porto di Agropoli non è stato esente da danni col maltempo dei giorni scorsi. Le forti piogge oltre ad aver allagato la carreggiata hanno trasportato dalla collina della Selva una valanga di pietre che ha creato disagi anche alla circolazione.