Gres porcellanato effetto resina: prezzi, vantaggi e tips per individuare il prodotto adatto

Il gres porcellanato effetto resina offre il grande vantaggio di coniugare resistenza, eleganza e convenienza in un’unica soluzione. Bisogna però saper scegliere la soluzione migliore valutando prezzi e vantaggi offerti dai singoli articoli. Vediamo quindi come individuare il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

I vantaggi del gres porcellanato effetto resina

Il gres porcellanato effetto resina è un tipo di pavimentazione diffusa e apprezzata in abitazioni moderne, ma anche in spazi più tradizionali. Con il suo effetto luminoso, è in grado di mettere in risalto i punti luce della casa, rendendo tutto più splendente, adatta ad ogni contesto. Si tratta di una versione di gres molto facile da mettere in posa per via della possibilità di piazzarlo su una pavimentazione preesistente.

Come per tutti i prodotti in gres porcellanato, la resistenza è un vantaggio assicurato dal gres effetto resina. Il materiale permette di rendere gli articoli resistenti a graffi e abrasioni, oltre che di renderli perfettamente impermeabili. Per via delle superfici lisce dell’effetto resina, risulta anche particolarmente facile la fase di pulizia dei rivestimenti che richiedono solo l’uso di sostanze chimiche non troppo aggressive.

Dal punto di vista estetico si adatta in modo ottimale ai saloni e agli ambienti pensati per la convivialità, permette anche di scegliere tra una vasta gamma di colori che fanno del gres effetto resina uno dei più adattabili a qualsiasi stile cromatico per la casa o per l’ufficio.

I prezzi del gres porcellanato effetto resina

Per quanto riguarda i prezzi del gres porcellanato effetto resina, non si può non sottolineare la convenienza di questa tipologia di prodotti. Il materiale infatti consente di abbattere i costi rispetto agli altri articoli in grado di rendere l’estetica dell’effetto resina. Il prezzo può cambiare a seconda del formato di prodotto che si intende acquistare. Tuttavia, si varia dai 6€ al metro quadro fino a raggiungere soglie di 60€. Il prezzo medio può essere comunque individuato attorno ai 20€ per mq.

A rendere ancora più vantaggioso l’acquisto del gres effetto resina è la convenienza della manutenzione e pulizia che non richiede alcun tipo di investimento. Sono superfici che richiedono una pulizia non troppo ostinata e con sostanze chimiche non eccessivamente aggressive. Per la pulizia delle linee di fuga, inoltre, basta fare uso di bircarbonato di sodio e acqua tiepida per applicare il tutto sulle linee di fuga con uno straccio e lasciare tutto a riposare per mezz’ora. In alternativa, si può fare uso dell’aceto miscelato con acqua dentro uno spruzzino da usare sulle linee di fuga.

Modalità di posa del gres effetto resina

Il gres porcellanato effetto resina può essere installato seguendo diverse modalità di messa in posa. Questo lo rende particolarmente facile da montare e utilizzare, bastano poche ore per renderlo pienamente operativo. Le modalità principali sono:

posa a spina di pesce.

posa a diagonale.

posa a cassettoni.

posa a correre.

Ciascuna ha un effetto diverso sulla resa estetica del pavimento. Quella di più semplice realizzazione è sicuramente la posa a correre che consiste nel seguire le linee delle pareti. La più difficile è invece quella a spina di pesce che richiede molta attenzione per evitare discontinuità sgradevoli. La posa a cassettoni consiste invece nell’affiancare listoni di dimensioni e forme diverse. In questo modo, si può dare vita a dei veri e propri decori sulla pavimentazione con il gres. Meno richiesta invece la posa in diagonale che prevede una posa in obliquo rispetto alle pareti: risulta però particolarmente efficace se ci sono delle imperfezioni a terra e consigliabile per chi ha piccoli spazi e intende farli sembrare più grandi.