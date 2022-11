Home/Località/Vallo di Diano/ Giovanissimo pasticciere scelto per partecipare al prestigioso Campionato mondiale di tiramisù è di Teggiano

Giovanissimo pasticciere scelto per partecipare al prestigioso Campionato mondiale di tiramisù è di Teggiano Una bella sfida per Antonio Manfredi che sarà protagonista a Milano per il Campionato mondiale