Festa dell’Albero: a Caselle in Pittari si piantano nuovi alberi da affidare ai nuovi nati

C’è anche Caselle in Pittari tra i comuni pronti a celebrare la Festa dell’Albero. E infatti martedì 22 novembre si terrà la piantumazone di alberi in località Pantanella, nei pressi del plesso scolastico della scuola dell’infanzia.

Festa dell’Albero, l’iniziativa di Caselle in Pittari

L’amministrazione comunale ha voluto organizzare una cerimonia come ogni anno favorendo la partecipazione di tutti gli studenti della scuola primaria di Caselle in Pittari.

Saranno piantumati degli alberi con l’ausilio e il supporto della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo. Le piante sono state donate dal vivaio regionale di Ceraso.

“Una cerimonia importante che mira a creare un forte ed indissolubile legame tra le nuove generazioni ed il proprio territorio”, fanno sapere da palazzo di città. Gli alberi saranno poi affidati ai nuovi nati dell’anno 2021.

La festa

La Festa dell’Albero ricade annualmente il 21 novembre. A promuoverla anche Legambiente.

Essa nasce con lo scopo di sensibilizzare tutti, soprattutto i più giovani, sull’importanza degli alberi. Questi sono capaci di assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità.

Tutte le regioni italiane sono coinvolte ogni anno in iniziative dedicate a celebrare l’occasione: in alcune città i festeggiamenti proseguono anche per un’intera settimana.